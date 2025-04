Torcedores do Vasco criticam Carille mesmo com vitória: ‘Não dá mais’

Apesar da vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello, pela segunda rodada da Sul-Americana, torcedores cruz-maltinos não estão satisfeitos com o técnico Fábio Carille. Os presentes no estádio São Januário nesta terça-feira (8) ecoaram gritos contra o treinador, e na web não foi diferente.

Via redes sociais, internautas acompanharam o movimento da torcida no estádio. No "X" (antigo Twitter), o nome do técnico do Vasco ficou entre os assuntos mais comentados do Brasil durante a partida. A maioria dos comentários critica o trabalho do comandante do Cruz-Maltino.

Confira publicações sobre Carille em Vasco x Puerto Cabello

Vasco x Puerto Cabello: como foi o jogo?

O Vasco venceu o Puerto Cabello, da Venezuela, por 1 a 0, no final da noite desta terça-feira (8), em São Januário. Vegetti marcou o único gol da partida, que era válida pela 2ª rodada do Grupo G da Sul-Americana.

Com a vitória, o Vasco conquistou os primeiros três pontos na Sul-Americana. Agora, o Cruz-Maltino lidera o Grupo G, com 4 pontos. Já o Puerto Cabello é o lanterna, com apenas 1 ponto.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 PUERTO CABELLO-VEN

2ª RODADA DO GRUPO G - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 8 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: Vegetti (46' do 1ºT);

🟨 Cartões amarelos: Nuno Moreira (VAS); Mbaye, Paredes e Casiani (ACP);

💸 Renda: R$ 1.017.061,50;

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 17.950.

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Paulinho), Garré (Loide Augusto), Coutinho (Payet) e Nuno Moreira (Rayan); Vegetti.

PUERTO CABELLO (Técnico: Vasco Faísca)

Romero; Casiani, Tony, Mbaye e Linares; Contreras, Óscar Hernández, Padrón, Khelifi (Echeverría) e Guerrero; Paredes (Awudu).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bryan Loayza (EQU);

🚩 Assistentes: Edison Vazquez (EQU) e Mauricio Lozada (EQU);

4️⃣ Quarto árbitro: Alex Cajas (EQU);

🖥️ VAR: Gabriel Gonzalez (EQU).