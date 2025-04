O Vasco venceu, mas não convenceu. Fábio Carille foi vaiado, hostilizado e viu a pressão aumentar ainda mais por conta do desempenho da equipe na vitória contra o Puerto Cabello, pela 2ª rodada da Sul-Americana.

As partidas contra o Puerto Cabello e Sport são as provas para Carille mostrar algo diferente do que tem sido apresentado. O Vasco fez o dever de casa na primeira missão e ainda assim ficou devendo.

Estatisticamente, a sensação que passa é de que o Vasco teve um grande volume e dominou o Puerto Cabello. O Cruz-Maltino finalizou 22 vezes, sendo que nove foram na direção do gol.

No entanto, os números maqueiam o que se tornou a partida, sobretudo, no segundo tempo, em que o time comandado por Carille não teve controle do jogo e se desestabilizou. Nem as substituições surtiram efeito e o Vasco foi uma equipe lenta.

Resultado disso foram os quase 20 mil vascaínos presentes em São Januário pedindo a saída do técnico. Por outro lado, o trabalho de alguns jogadores como Hugo Moura, é um dos principais destaques da equipe, Coutinho, que também perdeu uma grande chance para marcar, e Vegetti, que foi o herói da noite.

Vasco lidera o Grupo G da Sul-Americana (Foto: Daniel Ramalho/AFP)

Campo entende cobrança, mas prega união

O gol de Vegetti foi simbólico em diversos aspectos. Primeiro, o atacante salvou o Vasco. Segundo, o argentino se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube neste Século. Terceiro, o Pirata convocou os jogadores para abraçarem Carille na comemoração.

E Vegetti não foi o único que pregou união. Na zona mista Hugo Moura e Coutinho afirmaram que a pressão por parte da torcida é "natural", tendo em vista que o nível de exigência dos vascaínos é alto. Além disso, o grupo está fechado em prol do trabalho.

Vegetti foi o herói do Vasco na partida (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Vasco volta a campo no sábado (12), quando enfrenta o Sport, às 21h, em São Januário. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.