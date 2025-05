Quanto Vasco ganhou em premiação pela classificação às oitavas da Copa do Brasil?

A vitória do Vasco nos pênaltis diante do Operário-PR nesta terça-feira (20), na terceira fase da Copa do Brasil), rendeu ao clube não só a vaga na próxima fase, mas grande premiação. Ao conseguir a classificação às oitavas de final da competição, o Cruz-Maltino faturou valor milionário em dinheiro.

A vaga entre dos 16 melhores times do mata-mata nacional em 2025 vale R$ 3.638.250,00, conforme os valores divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Copa do Brasil é a competição que melhor paga no futebol brasileiro.

O Vasco já havia recebido R$ 2.315.250,00 apenas pela participação na terceira fase. Como passou pelas duas primeiras fases, superando União Rondonópolis e Nova Iguaçu, o Gigante da Colina faturou no total R$ 9.371.250,00 em premiação até as oitavas de final.

💰 Premiação em jogo na Copa do Brasil 2025:

Primeira Fase :

R$ 1.543.500 – Série A

R$ 1.378.125 – Série B

R$ 830 mil – Outras divisões

R$ 1.543.500 – Série A

R$ 1.378.125 – Série B

R$ 830 mil – Outras divisões

