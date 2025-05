O zagueiro Danilo Boza está futebol japonês, há um pouco mais de quatro meses e vai disputar a competição mais importante da sua carreira a partir de junho. O Mundial de Clubes da Fifa será desafiador para o atleta Urawa Reds, que irá enfrentar equipes com grandes atacantes na fase de grupos.

continua após a publicidade

No Grupo E da competição, o Urawa Reds terá River Plate (ARG), Inter de Milão (ITA) e Monterrey (MEX) pela frente na primeira fase do Mundial. O zagueiro tem consciência de que o caminho do Urawa Reds para as oitavas de final, mas garante que a equipe fará o máximo para ter uma campanha histórica diante dos gigantes. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o brasileiro avaliou os confrontos do Urawa com os adversários do Grupo E no Mundial de Clubes.

Danilo Boza em campo pelo Urawa Reds (Foto: Divulgação)

— O que mais chama atenção é a Inter, não só por ser um grande time mundialmente conhecido, mas acho que pelo momento que está vivendo, de estar brigando pelo título do italiano, estar na final da Champions League, acho que é um dos candidatos ao título. O River também tem sua qualidade, o Monterrey (também), a gente vai ter adversários duro de se vencer — avaliou Danilo Boza.

continua após a publicidade

Veja a entrevista completa de Danilo Boza

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O ex-zagueiro do Vasco tem 17 jogos pelo Urawa Reds, balançou as redes uma vez e tem como meta pessoal marcar um gol no Mundial de Clubes. Danilo também revelou Ao Lance! o objetivo coletivo da sua equipe no torneio.

Danilo Boza comemora primeiro gol com a camisa do Urawa Reds(Foto: Divulgação)

— A gente tem a meta de passar de fase e depois oitavas de final, ver quem a gente vai enfrentar. Depois, acho que colocar uma meta mais prolongada. Mas a princípio a gente tem o objetivo de passar dessa primeira fase — falou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogos do Urawa Reds na fase de Grupos do Mundial

🌏 Urawa Reds x River Plate

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Inter de Milão x Urawa Reds

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle

🌏 Urawa Reds x Monterrey

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Los Angeles