Léo Jardim é cortado dos relacionados e desfalca o Vasco na partida contra o Boavista
Léo Jardim teve uma indisposição horas antes do início da partida
O goleiro Léo Jardim foi cortado da relação do Vasco para a partida deste domingo (25), contra o Boavista, após sofrer uma indisposição. Por precaução, o jogador será preservado pelo departamento médico.
➡️ Boavista x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca
Com isso, Daniel Fuzato será o titular no gol vascaíno. Léo Jardim, vale destacar, era um dos poucos titulares que iniciariam a partida deste domingo, já que o treinador Fernando Diniz optou por preservar os seus principais jogadores.
Dessa forma, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte escalação:
Fuzato; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP (Matheus França); Andrés Gómez (Rojas), GB e David.
➡️ Vasco encaminha saída de Paulinho para o Fortaleza em negociação definitiva
Relacionados do Vasco para a partida contra o Boavista
- Adson
- Andrés Gómez
- Andrey Fernandes
- David
- Diego Minete
- Estrella
- Fuzato
- GB
- Hugo Moura
- João Vitor Fonseca
- JP
- Lucas Piton
- Lyncon
- Matheus França
- Pablo
- Puma Rodriguez
- Robert Renan
- Rojas
- Saldivia
- Tchê Tchê
- Thiago Mendes
- Victor Luis
- Walace Falcão
Confira as informações do jogo
✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça;
📺 Onde assistir: Sportv (TV) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos
🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
