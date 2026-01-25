menu hamburguer
Léo Jardim é cortado dos relacionados e desfalca o Vasco na partida contra o Boavista

Léo Jardim teve uma indisposição horas antes do início da partida

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
19:09
Léo Jardim Vasco Flamengo
imagem cameraLéo Jardim na partida entre Vasco e Flamengo (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
O goleiro Léo Jardim foi cortado da relação do Vasco para a partida deste domingo (25), contra o Boavista, após sofrer uma indisposição. Por precaução, o jogador será preservado pelo departamento médico.

Com isso, Daniel Fuzato será o titular no gol vascaíno. Léo Jardim, vale destacar, era um dos poucos titulares que iniciariam a partida deste domingo, já que o treinador Fernando Diniz optou por preservar os seus principais jogadores.

Fuzato Vasco
Daniel Fuzato na partida entre Vasco e Atlético-MG (Foto: Rodney Costa/ZIMEL PRESS)

Dessa forma, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte escalação:
Fuzato; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP (Matheus França); Andrés Gómez (Rojas), GB e David.

Relacionados do Vasco para a partida contra o Boavista

  • Adson
  • Andrés Gómez
  • Andrey Fernandes
  • David
  • Diego Minete
  • Estrella
  • Fuzato
  • GB
  • Hugo Moura
  • João Vitor Fonseca
  • JP
  • Lucas Piton
  • Lyncon
  • Matheus França
  • Pablo
  • Puma Rodriguez
  • Robert Renan
  • Rojas
  • Saldivia
  • Tchê Tchê
  • Thiago Mendes
  • Victor Luis
  • Walace Falcão

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça;
📺 Onde assistir: Sportv (TV) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos
🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

