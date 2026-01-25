Vasco deve utilizar time misto contra o Boavista; veja provável escalação

O Vasco enfrenta o Boavista neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca, e deve utilizar uma equipe mista em Saquarema. Pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, marcada para a próxima quinta-feira (29), contra o Mirassol, às 20h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o "Maião", o técnico Fernando Diniz tende a preservar alguns titulares.

A estratégia faz parte do planejamento para a temporada 2026, que terá calendário mais apertado em função da Copa do Mundo. A previsão é de uma sequência intensa de partidas em curto período de tempo, o que aumenta a necessidade de rodar o elenco e controlar a carga física dos jogadores.

A provável escalação do Vasco para o duelo contra o Boavista é: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e JP (Matheus França); Andrés Gómez (Rojas), GB e David.

David durante o treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Além disso, jovens da base que participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior também devem aparecer entre os relacionados. Nomes como Diego Minete, Lukas Zuccarello e Andrey Fernandes estão no radar da comissão técnica e podem receber oportunidades ao longo do Campeonato Carioca.

