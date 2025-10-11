Vasco tem boa notícia durante Data Fifa

O período da Data Fifa, com semanas livres para treinamentos, será importante para o Vasco. Afinal, o técnico Fernando Diniz conta com dois reforços para as atividades no CT Moacyr Barbosa: Carlos Cuesta e Thiago Mendes. A dupla já está integrada aos treinos com os demais jogadores do elenco cruz-maltino.

Com os retornos de Cuesta e Thiago Mendes, o departamento médico está apenas com Jair e Adson, que só retornam na próxima temporada. O primeiro se recupera de uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito. Já o segundo faz tratamento de fratura na tíbia.

Reforços de Carlos Cuesta e Thiago Mendes

Cuesta se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. O zagueiro, titular da equipe de Fernando Diniz, ficou fora das partidas contra Palmeiras e Vitória. Já Thiago Mendes, recuperado de contusão na panturrilha direita, está de volta após quase dois meses fora. Ele se machucou na partida contra o Botafogo pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Próximos jogos do Cruz-Maltino

15/10 - Fortaleza x Vasco - Brasileirão

20/10 - Vasco x Fluminense - Brasileirão

26/10 - RB Bragantino x Vasco - Brasileirão

Fernando Diniz durante jogo do Vasco em São Januário (Jorge Rodrigues/AGIF)

