Vasco

Vasco tem boa notícia durante Data Fifa

Dupla está de volta aos treinos do time carioca

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
12:57
Fernando Diniz - Vasco
imagem cameraFernando Diniz em partida do Vasco em São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O período da Data Fifa, com semanas livres para treinamentos, será importante para o Vasco. Afinal, o técnico Fernando Diniz conta com dois reforços para as atividades no CT Moacyr Barbosa: Carlos Cuesta e Thiago Mendes. A dupla já está integrada aos treinos com os demais jogadores do elenco cruz-maltino.

Com os retornos de Cuesta e Thiago Mendes, o departamento médico está apenas com Jair e Adson, que só retornam na próxima temporada. O primeiro se recupera de uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito. Já o segundo faz tratamento de fratura na tíbia.

Reforços de Carlos Cuesta e Thiago Mendes

Cuesta se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. O zagueiro, titular da equipe de Fernando Diniz, ficou fora das partidas contra Palmeiras e Vitória. Já Thiago Mendes, recuperado de contusão na panturrilha direita, está de volta após quase dois meses fora. Ele se machucou na partida contra o Botafogo pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Próximos jogos do Cruz-Maltino

15/10 - Fortaleza x Vasco - Brasileirão
20/10 - Vasco x Fluminense - Brasileirão
26/10 - RB Bragantino x Vasco - Brasileirão

Fernando Diniz durante Vasco x Bahia em São Januário (Jorge Rodrigues/AGIF)
Fernando Diniz durante jogo do Vasco em São Januário (Jorge Rodrigues/AGIF)

