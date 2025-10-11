Vasco perde mais uma e se complica na Liga Sul-Americana de Basquete

O Vasco da Gama sofreu mais uma dura derrota em sua campanha na Liga Sul-Americana de Basquete. Na noite desta sexta-feira (10), o Cruzmaltino foi superado pelo Club Universitário, da Bolívia, pelo placar de 79 a 73, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da competição. Com o resultado, a equipe carioca amarga sua segunda derrota em dois jogos e se complica na busca por uma vaga na próxima fase.

Vasco perdeu os dois primeiros jogos na Liga Sul-Americana de Basquete (Foto: Reprodução / Instagram)

Apesar do placar adverso, o Vasco demonstrou poder de reação e lutou até o apito final. A equipe brasileira contou com grandes atuações individuais de Guilherme Magna, cestinha da equipe com 19 pontos e seis rebotes, e Gu Basílio, que contribuiu com 18 pontos. Destaque também para Pedro Nunes, que anotou um impressionante duplo-duplo, com 11 pontos e 12 rebotes.

No entanto, o esforço individual não foi suficiente para superar a equipe boliviana, que soube aproveitar melhor as oportunidades e controlar o ritmo da partida nos momentos decisivos.

Com mais este resultado negativo, o Vasco se vê em uma situação delicada no torneio. A equipe precisará de uma combinação de resultados e uma vitória em seu próximo compromisso para ainda sonhar com a classificação.

O time brasileiro volta à quadra neste sábado (11), às 19h10 (de Brasília), novamente no ginásio Garcilazo Sucre, para enfrentar o Motilones del Norte, da Colômbia. O Cruzmaltino busca reabilitação no grupo e seguir vivo no Liga Sul-Americana de Basquete.

A três dias de sua estreia na Liga Sul-Americana, o Vasco divulgou na última segunda-feira (6) a equipe completa que defenderá o clube ao longo da temporada 2025/26, incluindo o NBB e a própria competição internacional.