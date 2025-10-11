Em alta no Vasco, Rayan busca marcas históricas no Brasileirão

O Vasco vive um momento de reconstrução no Campeonato Brasileiro e, no centro dessa transformação, brilha a estrela de Rayan. Aos 19 anos, o atacante é o sub-20 com mais gols no futebol brasileiro em 2025, somando 14 bolas na rede — mesmo número de Vitor Roque — e já desponta como um dos maiores destaques da base vascaína nos últimos anos.

A fase iluminada de Rayan vem sendo fundamental para a campanha do time cruzmaltino, que se recuperou no Brasileirão e agora ocupa atualmente a 11ª posição na tabela, com 33 pontos. No próximo dia 15, a equipe volta a campo contra o Fortaleza, fora de casa, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

Corrida pela artilharia e recordes na mira

Entre os jogadores Sub-20 do Campeonato Brasileiro, Rayan é um dos principais nomes da disputa pela artilharia. Ele soma 9 gols, um a menos que Vitor Roque, do Palmeiras, que lidera a tabela com 10. A meta é ultrapassar o jogador do Alviverde e na sequência mirar marcas históricas: Estêvão, artilheiro da última edição com 13 gols, e até mesmo Rafael Sóbis, que detém o recorde de gols para um jogador Sub-20 em uma única edição da competição desde 2005, quando balançou as redes pelo Internacional em 20 oportunidades.

Rayan comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Diniz é peça-chave na explosão do atacante

Desde a chegada do técnico Fernando Diniz a São Januário, em maio, Rayan vem sendo outro jogador. Dos 14 gols marcados por ele na temporada, 11 foram sob o comando do novo treinador, que soube extrair o máximo do jovem atacante.

Em entrevista concedida em maio deste ano, Diniz foi enfático ao pedir à diretoria que não negociasse o jogador na última janela de transferências.

— O Rayan é imperdível. Vender o Rayan agora é vender por um valor muito menor do que ele vai valer. Você não contrata outro Rayan. Esse Rayan, pra mim, é só o início do que eu sinto. Tive uma conexão muito rápida. É um jogador que vai deixar muita saudade quando ele sair, mas não pode ser agora — declarou Diniz na época.

O pedido foi atendido pela direção do clube, que segurou o atacante no elenco. A decisão já dá retorno dentro e fora de campo: além do impacto técnico, o valor de mercado do jogador vem crescendo significativamente.

