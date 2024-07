JP fala sobre importância de Coutinho para os crias do Vasco: ‘Sabe tudo o que passamos’

Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 25/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em entrevista ao Lance!, o cria da base JP, falou sobre a importância da chegada de Philippe Coutinho, relação com o craque do futebol mundial e integração com o resto do elenco. Tanto o jovem de 19 anos, quanto o camisa 11, cresceram, amadureceram e estudaram no Vasco. Confira a exclusiva completa no player acima.

AO LANCE!, JP CONCEDE A SUA PRIMEIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA NA CARREIRA.

JP, meio-campista do Vasco, dá sua primeira entrevista exclusiva como profissional (Foto: Lance!)

Ao ser perguntado sobre como é dividir o campo e a posição com um jogador visto como referência, JP deixa claro a representatividade que Coutinho traz para os jovens do elenco.

- Às vezes eu acho que ele nem está aqui. É muito importante. É uma referência dentro e fora de campo. Um exemplo como pessoal e jogador. É uma referência dos últimos anos no nosso futebol. É um craque e cria da Colina. Sabe tudo o que passamos e estudou no mesmo colégio que a gente. Passou por todos os processos para chegar até aqui e é muito gratificante estar com ele no grupo.

O camisa 11 reestreou pelo Cruz-Maltino no último domingo (21) contra o Atlético-MG, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogador foi anunciado pelo clube no dia 10 de julho, e teve um pouco mais de uma semana para treinar com o elenco. JP falou sobre como foi a adaptação de Coutinho em sua primeiro semana de treinos.

- Ele é um cara tranquilo. Ele conversa com os crias e brinca com a gente. Enturmou com a gente rápido. Ele, o Teixeira e o Souza também. Todos crias.

Sobre o Payet

- É mais difícil, porque ele fala mais inglês. Mas a gente tem que aprender (risos). Ele entende algumas coisas. É um grande jogador, um craque e referência dentro e fora de campo. Um exemplo de pessoa, que está aqui para somar. Aprendemos muito com ele no dia a dia.

Na exclusiva ao Lance!, a primeira na carreira, JP abriu o jogo sobre a sua vida, a atual temporada, Rafael Paiva, Philippe Coutinho e muito mais. Confira a reportagem no player acima e em todas as nossas plataformas.