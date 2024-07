JP exalta trabalho de Rafael Paiva no Vasco e explica como o técnico enxerga o futebol

Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 25/07/2024 - 13:00 • Rio de Janeiro (RJ)

JP sabe o que é ser comandado duplamente por Rafael Paiva. O técnico do Vasco treinou o meia de 19 anos na base e, agora, o trabalho segue no elenco profissional.

AO LANCE!, JP CONCEDE A SUA PRIMEIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA NA CARREIRA.

JP é o camisa 98 do Vasco (Foto: Lance!)

Em entrevista exclusiva ao Lance!, JP elogiou o trabalho de Rafael Paiva nas categorias de base e cravou que o sucesso está se repetindo no futebol profissional, tendo em vista que o técnico "tem afinidade" com o elenco, "principalmente, com os meninos da base".

É um grande treinador. Fez um grande trabalho na base e, agora, está repetindo no profissional. Ele já conhece a gente. Tem afinidade com a gente. É bem exigente no dia a dia. Principalmente, os meninos da base. Todo dia estamos fazendo complemento. Sempre somos os últimos a sair do campo. Ele só tem a acrescentar, porque conhece o grupo. Grandes coisas estão por vir — exaltou JP. E explicou como Rafael Paiva enxerga o futebol:

- Ele preza sempre a posse de bola. Gosta que o time jogue com a bola e proponha o jogo. Sempre pressão alta para tentar ter a bola de volta - finalizou.

