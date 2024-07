Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 25/07/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque do Vasco nesta temporada, o meio-campista JP concedeu ao Lance! sua primeira entrevista exclusiva como profissional, e falou sobre seu amadurecimento no Cruz-Maltino, sobre o bom momento pelo profissional e escolheu seu jogador ideal com características do elenco vascaíno. Confira o vídeo no player acima.

AO LANCE!, JP CONCEDE A SUA PRIMEIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA NA CARREIRA.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

JP, jogador do Vasco, durante partida contra o Cruzeiro em São Januário pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Segundo o Cria, o jogador do Vasco com a melhor qualidade no pé direito é Philippe Coutinho, seu companheiro de posição. Com o pé esquerdo, o lateral Lucas Piton. Quando o assunto é passe de qualidade, JP escolheu o craque francês Payet. No drible, o atacante Adson. Em relação à velocidade, a posição ficou com Paulo Henrique. Na força, Matheus Carvalho levou a melhor entre os jogadores do elenco. Na inteligência, o jogador escolheu a si mesmo (com citação honrosa para Payet, novamente). Por fim, no quesito 'chute', o argentino Vegetti foi o escolhido.

Apesar de ser tímido e jovem, JP demonstra uma personalidade marcante e maturidade, tendo enfrentado os desafios da vida com firmeza. Além disso, ele possui metas bem definidas para sua carreira. Um exemplo é sua determinação em almejar que o Vasco se classifique para a Libertadores de 2025.

Na exclusiva ao Lance!, a primeira na carreira, JP abriu o jogo sobre a sua vida, a atual temporada, Rafael Paiva, Philippe Coutinho e muito mais. Confira a reportagem no player acima e em todas as nossas plataformas.

Camisa Oficial Kappa Vasco I 2024 Camisa Oficial Kappa Vasco I 2024 Aproveite para comprar a camisa deste ano do Gigante. Todos os tamanhos disponíveis na FutFanatics! Quero comprar