Joia do Vasco celebra boa fase e revela emoção de título sobre o Flamengo

Escrito por Gabriel Bergone e Rafael Lopes , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 02/11/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Joia da base do Vasco, o meia-atacante Ray Breno é um dos destaques do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e retornou em alto nível após um longo período longe dos gramados. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador comemorou sua volta após grave lesão no joelho e revelou a sensação de vencer o Flamengo na final do Carioca Sub-20.

Ray Breno passou por recuperação de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, sofrida no final de 2023. Em seu retorno, o jogador se tornou um dos destaques do Brasileirão de Aspirantes - marcou 1 gol e deu 1 assistência.

O meia de 20 anos esteve no elenco que se sagrou bicampeão estadual da categoria em outubro deste ano. O Vasco venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Léo Jacó, e ampliou o retrospecto sobre o rival no ano: são seis vitórias nos seis jogos disputados em 2024.

🎙️ Confira todas as respostas de Ray Breno, do Vasco, em entrevista exclusiva ao Lance!

EXPERIÊNCIA NOS TREINOS DO PROFISSIONAL

- Todo contato com os mais experientes me ajuda muito, são caras que eu tenho muita admiração, dentro e fora de campo. Das vezes que treinei com os profissionais, tentei absorver ao máximo o que foi passado e prestei atenção em todos os detalhes, para usar no meu jogo, no meu treino. Com certeza contribui muito.

VOLTA POR CIMA APÓS GRAVE LESÃO

- Recebi muito apoio da minha família, amigos e staff do clube. Só tenho a agradecer aos profissionais de fisioterapia, os médicos e psicólogos. O jogo da volta foi como reestrear, uma felicidade muito grande em voltar a atuar com essa camisa gigante.

RETORNO DE LESÃO E DISPUTA DO BRASILEIRÃO DE ASPIRANTES

- Acredito que estou ganhando ritmo conforme venho entrando nos jogos, às vezes como titular, às vezes vindo do banco. Foi muito especial voltar a marcar após a lesão, até me emocionei em campo. Eu estou bem, me sentindo 100% dentro de campo. Agora é continuar me dedicando para ajudar meus companheiros no Aspirantes.

SENSAÇÃO DE SER CAMPEÃO CARIOCA SUB-20 SOBRE O FLAMENGO

- Foi o meu terceiro título estadual, graças a Deus. Esse time é muito especial, jogamos juntos há alguns anos e a parceria só cresce. Vencer é o mais importante, independente do rival. O Vasco merece estar sempre no topo e estou feliz por fazer parte disso.

MAIOR SONHO COM A CAMISA DO VASCO

- São muitos, mas jogar em São Januário com apoio da torcida e poder marcar um gol no profissional é um sonho. E depois ir buscando meu espaço e ajudar o time a conquistar grandes títulos, como esse clube merece. Não penso em adversário específico, o que mais quero é balançar as redes pelo Vasco.

