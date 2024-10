Ex-Vasco, Luca Orellano ganha prêmio por golaço na MLS

(Foto: Divulgação/Cincinnati)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro (RJ)

No primeiro ano de Major League Soccer (MLS), Luca Orellano, ex-atacante do Vasco, ganhou o prêmio de "Gol do Ano" na principal liga de futebol dos Estados Unidos. O atacante do Cincinatti marcou um golaço de antes do meio campo na goleada por 4 a 1 sobre o Montreal.

➡️ Matemático revela pontuação para Vasco ir à Libertadores em 2025

- Ele chutou essa do estacionamento! Gol de longe de Luca Orellano é o "Gol do Ano" - postou a MLS nas redes sociais.

Orellano está cedido pelo Vasco por empréstimo. O atacante custou cerca de R$ 15,8 milhões aos cofres cruz-maltinos, em 2023. O jogador tem contrato com o clube da Colina Histórica até dezembro de 2025.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, Luca Orellano não emplacou no futebol brasileiro. Ao todo, o atacante tem dois gols e três assistências em 25 partidas com a camisa do Vasco.

Orellano teve uma passagem apagada com a camisa do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em 2024, Orellano faz a melhor temporada de toda a carreira. O atacante argentino tem 12 gols e sete assistências em 42 jogos. Pelo Cincinnati, o jogador balançou a rede 11 vezes e foi garçom em cinco oportunidades em 40 partidas.