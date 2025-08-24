Jogador pode fazer sua estreia pelo Vasco contra o Corinthians; veja relacionados
Colombiano Andrés Gómez é a novidade entre os jogadores que vão enfrentar o Corinthians
O Vasco da Gama divulgou na tarde deste sábado a lista de relacionados para o duelo contra o Corinthians, marcado para este domingo (24), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a presença do atacante colombiano Andrés Gómez, recém-contratado, que pode fazer sua estreia com a camisa cruz-maltina.
O técnico Fernando Diniz também contará com dois reforços importantes. O volante Jair, um dos destaques na goleada sobre o Santos, retorna após cumprir suspensão contra o Juventude. Já o lateral-direito Paulo Henrique, poupado na última rodada por conta de uma indisposição, segue de fora dos relacionados.
O torcedor do Vasco vive a incerteza sobre qual versão do time entrará em campo: a que goleou o Santos por 6 a 0 no Morumbis, ou a que foi dominada e perdeu por 2 a 0 para o Juventude. Para o duelo contra o Corinthians, o técnico Fernando Diniz contará com dois reforços importantes: o volante Jair, peça-chave na vitória sobre o Santos, que retorna após suspensão e o Andrés Gómez, atacante colombiano que pode fazer sua estreia pelo Vasco.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CORINTHIANS
21ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti (David).
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles, Maycon (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.
