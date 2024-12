Parte do elenco do Vasco, que disputará as primeiras partidas do Campeonato Carioca, se apresentou na manhã desta sexta-feira (17) no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa. O grupo será comandado pela pelo treinador Ramon Lima e comissão técnica da equipe sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Jogador do Vasco se desculpa com torcida por temporada discreta

Entre os integrados ao Cruz-Maltino, o lateral-esquerdo Leandrinho não estará disponível para os primeiros jogos do estadual. Ele se apresentará a Seleção Brasileira sub-20 no próximo dia 7 para a disputa do Sul-Americano da categoria.

O Vasco conta também com o retorno dos atletas emprestados. As exceções são o volante Barros e o atacante Figueiredo, que finalizam trâmites para um novo empréstimo junto ao América-MG. Além da dupla, o zagueiro Manuel Capassso não se reapresentou nesta sexta-feira (27), pois o contrato de cessão ao Olimpia é válido até dia 31 de dezembro. Assim, o argentino se juntará ao grupo do Vasco no dia 6 de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira a lista dos jogadores que se reapresentaram ao Vasco para disputa do Carioca

GOLEIROS:

Allan

Kadu

Pablo

Thiago

LATERAIS:

Alex

Alisson

Melim

Paulo Ricardo (Paulinho)

Riquelme

Victor Luís

ZAGUEIROS:

Kaio Júnior

Luiz Gustavo

Lyncon

Walace

VOLANTES:

Bernardo

De Lucca

Lucas Eduardo

Luis Felipe

Zé Gabriel

MEIAS:

Diego Ahmed

Estrella

JP

Rafael

ATACANTES:

Bruno Lopes

Carlos Eduardo

Daniel

Davi Macaé

David Nunes

GB

Maxsuell

Serginho

Warley