Coutinho vira assunto após classificação do Vasco na Copa do Brasil: 'Quase morri'
Meia anotou uma das cobranças de pênalti no clássico carioca
O Vasco derrotou o Fluminense nos pênaltis pelas semifinais da Copa do Brasil e encara o Corinthians na grande decisão, que começa nesta quarta-feira (17). Durante as cobranças que sacramentaram a classificação cruz-maltina, os torcedores repercutiram a batida do craque Philippe Coutinho.
No tempo normal, a equipe Tricolor venceu o clássico por 1 a 0, e levou a decisão para os pênaltis. Após os atacantes Vegetti e John Kennedy desperdiçarem suas cobranças, Philippe Coutinho foi o encarregado pelo penúltimo pênalti e cobrou a bola no ângulo de Fábio. Em seguida, Canobbio acabou parando em Léo Jardim e Puma Rodríguez bateu o pênalti que garantiu a classificação para a grande final.
Após a batida no ângulo do camisa 10, os torcedores enlouqueceram nas redes sociais. Na visão de um dos internautas, a cobrança foi tão bem batida, que parecia que bateria na trave. Confira abaixo.
Após a classificação para a grande final, Philippe Coutinho comentou sobre a cobrança e elogiou a atuação do goleiro Léo Jardim, herói da noite vascaína.
- Foi um alívio na hora que ela entrou. Estava todo mundo bem, confiante, treinamos muito durante a semana para isso e temos que agradecer nossa muralha ali, que mais uma vez decidiu o jogo para a gente, merecidamente. A gente está muito feliz, é um dia inesquecível. Sentimento de alegria e gratidão pela festa que essa torcida fez o ano inteiro e todos vamos sair muito felizes do Maracanã - disse Philippe Coutinho.
Com a classificação, o Vasco volta a disputar uma final de Copa do Brasil após 14 anos e decide o título contra o Corinthians. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já a grande decisão será no domingo, às 18h30, no entanto, o clube carioca ainda não definiu onde será o palco da partida.
Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco
Fluminense x Vasco foi um duelo recheado de ótimos ingredientes para um grande clássico decisivo. Arquibancada lotada, lindas festas das torcidas e muita disputa pela bola, principalmente na faixa central do gramado. Após a emoção do jogo de ida, decidido no fim com gol de Vegetti para dar vitória ao Vasco por 2 a 1, a volta seguiu o mesmo roteiro.
O Tricolor abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa em Fluminense x Vasco. Canobbio recebeu pela direita, cruzou por baixo e Everaldo desviou para carimbar a trave de Léo Jardim. Na sobra do lance, Paulo Henrique, lateral-direito do Cruz-Maltino, tentou afastar, mas chutou contra o próprio gol para balançar a rede e marcar contra.
As mudanças de ambos os lados não surtiram efeito. Ganso e John Kennedy não conseguiram mudar o panorama do Flu, enquanto nomes como Vegetti e Hugo Moura pouco participaram em Fluminense x Vasco. Entre trocas de ataques e muita tensão, a decisão foi para os pênaltis. E melhor para o Gigante da Colina, que foi frio mais uma vez na marca da cal na Copa do Brasil de 2025.
