imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Filhos de Romário e Diego Souza se emocionam com classificação do Vasco

Atacantes são multicampeões pelo Cruzmaltino

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/12/2025
11:47
diego-souza-vasco
imagem cameraDiego Souza foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011 (Foto: Divulgação/Vasco)
A paixão que Romário e Diego Souza nutriram pelo Vasco, da época em que jogaram lá, foi passada para seus descendentes. Após a classificação para a final da Copa do Brasil, Danielle Favatto, filha do "Baixo" e Davi, filho de Diego Souza, se emocionaram com o feito do Cruz-Maltino. O Vasco volta a uma final nacional após 14 anos de jejum.

Diego Souza esteve no elenco do Vasco que foi campeão da Copa do Brasil em 2011. O atacante já jogou nos quatro maiores clubes do Rio de Janeiro, mas nutre carinho especial pela equipe de São Januário.

Romário acumulou quatro passagens pelo Vasco: a primeira foi de 1985 a 1988, quando foi bi-campeão carioca, depois de 1999 a 2002, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul. Ele voltou ao clube em 2005 e finalizou sua passagem em 2008.

Rio de Janeiro terá ponto facultativo por conta de jogos de Flamengo e Vasco

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou que na quarta-feira (17) a cidade terá ponto facultativo a partir das 12h (de Brasília) em razão dos jogos de Flamengo Vasco. No início da tarde, o Rubro-Negro disputa a decisão do Mundial. Já na parte da noite, o Cruz-Maltino joga o confronto de ida da final da Copa do Brasil.

A decisão do prefeito do Rio, torcedor declarado do Vasco, foi anunciada após a classificação do Gigante da Colina, após bater o Fluminense no domingo, um dia depois do Flamengo conquistar a vaga para a final do Mundial.

- Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador Cláudio Castro é flamenguista! Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia. Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito. Boa semana e bons jogos - publicou Eduardo Paes, para a alegria de torcedores do Flamengo e Vasco.

Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos
Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos (Foto: PETER ILICCIEV/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

