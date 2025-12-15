Está definido. Corinthians e Vasco vão decidir o campeão da Copa do Brasil de 2025. A partir desta quarta-feira, vão disputar o troféu de campeão do mata-mata nacional e uma quantia em premiação nada desprezível.

Mais especificamente, os finalistas da Copa do Brasil vão disputar um valor que supera R$ 40 milhões. Isso porque o vice-campeão vai levar pouco mais de R$ 30 milhões (já garantidos), enquanto o vencedor do torneio embolsará, apenas com a disputa final, mais de R$ 77 milhões.

Para chegar à final, o Corinthians venceu o Cruzeiro no Mineirão e perdeu na Neo Química Arena. Avançou à final nos pênaltis. Já no Rio de Janeiro, o Vasco venceu o primeiro jogo, o Fluminense ganhou o segundo, mas o Cruz-Maltino garantiu a vaga na decisão também nas penalidades.

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª fase : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 2ª fase: R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 3ª fase: R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Quartas de final: R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Semifinal: R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Final (campeão): R$ 77.175.000

Corinthians e Vasco fecham acordo sobre ingressos de visitantes para finais

Corinthians e Vasco da Gama chegaram a um acordo para a divisão de quantidade de ingressos visitantes disponíveis na Neo Química Arena e Maracanã, palcos das decisões da Copa do Brasil. O jogo de ida será em São Paulo, na quarta-feira (17), enquanto a partida de volta será no Rio de Janeiro, no domingo (21).

Serão disponibilizados 3 mil ingressos aos torcedores do Corinthians no Maracanã, enquanto a Neo Química Arena receberá 2.500 torcedores do Vasco. A divisão foi feita de forma proporcional. O estádio do Rio de Janeiro comporta cerca de 78 mil pessoas, enquanto a casa do Timão tem capacidade para aproximadamente 48 mil.

