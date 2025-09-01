Vasco se torna o time com mais gols como visitante no Brasileirão
Apesar do bom desempenho ofensivo, a equipe tem a terceira pior defesa fora de casa
O Vasco conquistou uma vitória importante fora de casa neste domingo (31), ao bater o Sport por 3 a 2 na Ilha do Retiro. Com os três gols marcados, o Gigante da Colina se tornou a equipe que mais balançou as redes como visitante na competição.
Com o triunfo em Recife, o Cruzmaltino chegou a dez pontos conquistados longe de São Januário, em 11 partidas como visitante – campanha que inclui três vitórias, um empate e sete derrotas.
Melhor ataque como visitante
O Vasco lidera a estatística de gols marcados como visitante no Brasileirão 2025. Foram 18 gols em 11 partidas fora de casa, superando potências como Palmeiras (15), Flamengo (13) e Fluminense (13).
Gols marcados fora de casa neste Brasileiro
- Vasco: 18
- Palmeiras: 15
- Flamengo e Fluminense: 13
- Botafogo, Mirassol, Bragantino e Cruzeiro: 12
Esse desempenho ofensivo, no entanto, contrasta com a fragilidade defensiva: o time também sofreu 19 gols como visitante, o que ajuda a explicar o aproveitamento de apenas 30,3% fora de casa — a 9ª melhor campanha entre os 20 clubes da Série A jogando longe de seus domínios.
Gols sofridos fora de casa neste Brasileiro
- Juventude: 29
- Vitória: 20
- Vasco e Fluminense: 19
- Fortaleza e Grêmio: 18
Próximo desafios
Apesar da eficiência ofensiva, o Vasco precisa equilibrar o desempenho para melhorar sua colocação no campeonato. Com apenas seis vitórias em toda a competição e na 15ª colocação do campeonato, o time ainda luta para se consolidar no meio da tabela e afastar qualquer risco de queda para a Série B.
O Vasco volta a campo na partida decisiva das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo no dia 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.
