menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco se torna o time com mais gols como visitante no Brasileirão

Apesar do bom desempenho ofensivo, a equipe tem a terceira pior defesa fora de casa

Coutinho - Vasco
imagem cameraCoutinho comemora vitória contra o Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
09:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco conquistou uma vitória importante fora de casa neste domingo (31), ao bater o Sport por 3 a 2 na Ilha do Retiro. Com os três gols marcados, o Gigante da Colina se tornou a equipe que mais balançou as redes como visitante na competição.

continua após a publicidade

Com o triunfo em Recife, o Cruzmaltino chegou a dez pontos conquistados longe de São Januário, em 11 partidas como visitante – campanha que inclui três vitórias, um empate e sete derrotas. 

➡️ PC Oliveira se indigna com polêmica de arbitragem no Brasileirão: ‘Árbitro pipocou’

Melhor ataque como visitante

O Vasco lidera a estatística de gols marcados como visitante no Brasileirão 2025. Foram 18 gols em 11 partidas fora de casa, superando potências como Palmeiras (15), Flamengo (13) e Fluminense (13).

continua após a publicidade

Gols marcados fora de casa neste Brasileiro

  • Vasco: 18 
  • Palmeiras: 15
  • Flamengo e Fluminense: 13
  1. Botafogo, Mirassol, Bragantino e Cruzeiro: 12

Esse desempenho ofensivo, no entanto, contrasta com a fragilidade defensiva: o time também sofreu 19 gols como visitante, o que ajuda a explicar o aproveitamento de apenas 30,3% fora de casa — a 9ª melhor campanha entre os 20 clubes da Série A jogando longe de seus domínios.

Gols sofridos fora de casa neste Brasileiro

  • Juventude: 29
  • Vitória: 20
  • Vasco e Fluminense: 19
  • Fortaleza e Grêmio: 18

➡️ Diniz justifica substituições tardias do Vasco contra o Sport: ‘Poderia comprometer’

Coutinho em Sport x Vasco (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Coutinho em Sport x Vasco (Foto: Marlon Costa/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Próximo desafios

Apesar da eficiência ofensiva, o Vasco precisa equilibrar o desempenho para melhorar sua colocação no campeonato. Com apenas seis vitórias em toda a competição e na 15⁠ª colocação do campeonato, o time ainda luta para se consolidar no meio da tabela e afastar qualquer risco de queda para a Série B.

continua após a publicidade

O Vasco volta a campo na partida decisiva das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo no dia 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias