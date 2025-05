Roger Flores reprova decisão de titular do Vasco contra o Palmeiras: ‘Vacilou’

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (4), com gol que teve um erro do meia Hugo Moura. O jogador hesitou na saída de bola dentro da área, perdeu a posse, e o atacante Vitor Roque balançou as redes. Comentarista da partida na Globo, Roger Flores criticou a decisão do atleta do Cruzmaltino.

- Hugo Moura vacilou, tinha que ter definido a jogada muito mais rápido. Não dá para sair jogando? Estica ela. Trouxe para o lado esquerdo, viu que estava todo mundo marcado? Joga pra escanteio, para lateral... Nem os jogadores do Vasco reclamaram de uma possível falta. Se não acompanhar as oportunidades que tem contra o Palmeiras, o Palmeiras vai te machucar. Machucou mais um - disse.

O gol saiu aos 15 minutos do segundo tempo, quando Richard Ríos pressionou Hugo Moura e a bola sobrou nos pés de Estevão. O garoto tocou para Vitor Roque, que só empurrou para o gol, marcando o primeiro com a camisa do Alviverde. O time de Abel Ferreira ainda teve outras chances de ampliar, mas o placar terminou com o 1 a 0.