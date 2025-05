Vitor Roque marca, e Palmeiras derrota o Vasco pelo Brasileirão

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 na tarde deste domingo (4), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão. O gol do Verdão foi anotado por Vitor Roque, que foi às redes pela primeira vez após 13 partidas.

Com o resultado, o Cruz-Maltino caiu para a 13ª colocação, com sete pontos. A equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 16, ultrapassou o Flamengo e assumiu provisoriamente a liderança do Brasileirão. (Confira tabela atualizada aqui).

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi marcada pelo domínio da posse de bola por parte do Palmeiras, que controlou principalmente o ritmo no meio de campo. O Vasco, por sua vez, conseguiu encaixar alguns contra-ataques ao recuperar a bola na intermediária defensiva, com Loide Augusto como principal condutor.

O jogador, no entanto, precisou ser substituído, assim como Lucas Freitas. Para as vagas, o técnico Felipe promoveu as entradas de Garré e Luiz Gustavo.

A principal chance da primeira etapa surgiu após um erro do goleiro Weverton, que falhou ao tentar o bote com as mãos na entrada da área e acabou trombando com Emiliano Martínez. A bola sobrou para João Victor, que finalizou por cobertura, mas não superou Giay. Em cima da linha, o lateral rebateu de bicicleta e evitou o gol do Cruz-Maltino, mantendo a igualdade no placar.

Logo no início da segunda etapa, Léo Jardim fez grande defesa e evitou o gol de Emiliano Martínez. O Palmeiras seguiu pressionando e passou a acumular chances. Após pressão na saída de bola, Hugo Moura errou na pequena área, foi desarmado por Estêvão, que apenas rolou para Vitor Roque desencantar com a camisa alviverde.

O Verdão seguiu superior no confronto e viu Flaco López desperdiçar algumas oportunidades. Sem criatividade, o Vasco abusou dos cruzamentos na tentativa de levar perigo, mas não teve sucesso.

Estêvão em partida entre Palmeiras e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Primeiro dele

Maior contratação da história do Palmeiras, Vitor Roque precisou de 13 jogos para marcar pela primeira vez com a camisa alviverde. Anteriormente, o atacante teve dois gols anulados pela arbitragem e foi celebrado por todos os companheiros na beira do gramado do Mané Garrincha.

O que vem por aí?

Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. O Vasco viaja até a Venezuela para encarar o Puerto Cabello, às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana. No Paraguai, o Palmeiras encara o Cerro Porteño, às 21h30, pela Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 0 x 1 PALMEIRAS

7ª rodada — Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF);

⚽ Gols: Vitor Roque (15' 2ºT/PAL);

🟨 Cartões amarelos: Paulo Henrique e Luis Gustavo (VAS);

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Felipe Loureiro)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Luiz Gustavo) e Lucas Piton; Tchê Tchê (Paulinho), Mateus Carvalho (Alex Teixeira) e Hugo Moura; Loide Augusto (Garré), Rayan e Nuno Moreira.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruni Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richiard Ríos e Felipe Anderson (Allan); Facundo Torres (Paulinho), Estêvão (Lucas Evangelista) e Vitor Roque (Flaco López).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda;

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Victor Hugo Imazu dos Santos.