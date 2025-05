Torcedores do Vasco apontam culpado em gol do Palmeiras: ‘Inacreditável’

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (4), com gol que teve um erro do meia Hugo Moura. O jogador hesitou na saída de bola dentro da área, perdeu a posse, e o atacante Vitor Roque balançou as redes. Na web, torcedores do Cruz-Maltino não perdoraram o jogador.

Web detona falha de Hugo Moura em Vasco x Palmeiras

Com o resultado, o Cruz-Maltino caiu para a 13ª colocação, com sete pontos. A equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 16, ultrapassou o Flamengo e assumiu provisoriamente a liderança do Brasileirão. (Confira tabela atualizada aqui).

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi marcada pelo domínio da posse de bola por parte do Palmeiras, que controlou principalmente o ritmo no meio de campo. O Vasco, por sua vez, conseguiu encaixar alguns contra-ataques ao recuperar a bola na intermediária defensiva, com Loide Augusto como principal condutor.

O jogador, no entanto, precisou ser substituído, assim como Lucas Freitas. Para as vagas, o técnico Felipe promoveu as entradas de Garré e Luiz Gustavo.

A principal chance da primeira etapa surgiu após um erro do goleiro Weverton, que falhou ao tentar o bote com as mãos na entrada da área e acabou trombando com Emiliano Martínez. A bola sobrou para João Victor, que finalizou por cobertura, mas não superou Giay. Em cima da linha, o lateral rebateu de bicicleta e evitou o gol do Cruz-Maltino, mantendo a igualdade no placar.

Logo no início da segunda etapa, Léo Jardim fez grande defesa e evitou o gol de Emiliano Martínez. O Palmeiras seguiu pressionando e passou a acumular chances. Após pressão na saída de bola, Hugo Moura errou na pequena área, foi desarmado por Estêvão, que apenas rolou para Vitor Roque desencantar com a camisa alviverde.

O Verdão seguiu superior no confronto e viu Flaco López desperdiçar algumas oportunidades. Sem criatividade, o Vasco abusou dos cruzamentos na tentativa de levar perigo, mas não teve sucesso.