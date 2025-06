Janela do Mundial fecha, e reforços do Vasco ficam para ‘terceiro’ mercado da bola

A janela de transferências da Copa do Mundo de Clubes fechou, e o Vasco não contratou novos jogadores. Com isso, os reforços só chegarão no "terceiro" mercado da bola.

O que era uma tendência, se confirmou. O próprio CEO da SAF, Carlos Amodeo, afirmou que o Vasco "não estava com pressa" entre os dias 2 e 10 de junho, uma vez que o elenco terá 10 dias de folga.

- A gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam, o que é natural nesse momento. Nós vamos jogar no dia 12, depois os atletas vão ter cerca de dez dias de folga, até por conta da legislação. Então, nós não estamos com pressa nessa janela do dia 2 ao dia 10 para fazer contratações, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas - disse Amodeo.

Habemus diretor de futebol

O Vasco anunciou Admar Lopes como novo diretor de futebol. A tendência é que as negociações andem a partir da chegada do executivo. O clube quer que os reforços se apresentem junto do restante do elenco no dia 21.

Admar Lopes é o novo diretor de futebol do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o São Paulo. Este é o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A bola rola às 21h30 desta quinta-feira (12), no MorumBis. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.