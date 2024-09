Jair viaja com o Vasco e fará atividades com o grupo em Belo Horizonte

Jair atuou pelo última vez em fevereiro de 2024 (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Publicada em 28/09/2024 - 12:32 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 28/09/2024 - 13:48

O retorno de Jair no Vasco está cada vez mais próximo. Após voltar a treinar com o grupo há dias, esta será a primeira vez que o volante vai viajar com o grupo depois da lesão no joelho. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos!" e confirmada pelo Lance!.

Apesar de viajar com o grupo, a tendência é de que Jair não seja relacionado por Rafael Paiva. O Vasco divulgará a lista na tarde neste sábado, antes da viagem para Belo Horizonte.

O Vasco optou por levar praticamente todo o elenco para Minas Gerais. Isso porque o grupo ficará em Belo Horizonte até a disputa do primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil.

Por outro lado, há jogadores no Rio de Janeiro. São os casos de Paulinho, que está na reta final da recuperação da mesma lesão que Jair sofreu, além de Adson e Estrella, que fazem fisioterapia.

Jair e Paulinho treinando pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Jair rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em fevereiro, quando o Vasco enfrentou o Flamengo. A expectativa é de que o volante já possa ser opção após a pausa para a Data Fifa.