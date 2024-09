Marquinhos exalta apoio da torcida do Vasco e projeta temporada do NBB: ‘Equilíbrio grande’

Marquinhos chegou no Vasco em 2023 (Foto: Mauricio Almeida/Vasco)







Escrito por João Pedro Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 27/09/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O início da temporada 24/25 do Novo Basquete Brasil (NBB) se aproxima, e o Vasco da Gama já começou os treinamentos. A equipe chega para o segundo ano do novo projeto no esporte e almeja melhores resultados no campeonato. Durante treino nesta sexta-feira (27), o experiente ala Marquinhos conversou com o Lance!, opinou sobre a sequência da liga, exaltou a torcida cruz-maltina e contou as suas expectativas para a competição.

Com 40 anos de idade, Marquinhos chega para a sua 15ª temporada no NBB, torneio que já conquistou seis vezes. Com bastante experiência na liga, o ala deu seu panorama da nova temporada.

- Eu acho que você tem ali dez, doze equipes quase que do mesmo nível, tirando o Flamengo e o Franca, que são as duas equipes que têm um poderio econômico muito maior e podem contratar jogadores de primeira prateleira. Eu espero sim um equilíbrio muito grande, um perde e ganha, mas espero que o Vasco consiga sair dessa prateleira e brigar na prateleira de cima - analisou.

O campeonato passado foi o primeiro do Vasco no NBB desde o retono em 2023. Com o patrocínio da R10, empresa de Ronaldinho Gaúcho, e com o investimento de Pedro Ortega, atual diretor da equipe, o Cruz-Maltino, comandado por Léo Figueiró, surpreendeu na última temporada ao chegar nas quartas de finais da competição. Com a base do elenco mantida e novos reforços, Marquinhos projetou como será o 24/25 do time.

- Eu acho que a temporada passada foi uma temporada muito boa. A gente aprendeu com algumas coisas também. Eu acho que esse ano a gente tem um elenco mais profundo, de jogadores que estão acostumados a jogar há bastante tempo. A gente tem dois pivôs num nível de atleticismo ótimo, o Paulo Scheuer vem agradando muito o Léo Figueró e os outros jogadores com a entrega dele de buscar todos os rebotes, um problema que a gente teve muito no ano passado. Espero que, com os jogadores que a gente trouxe esse ano, a gente consiga avançar em relação à temporada passada. Quem sabe brigar para o Super 8, uma semifinal ou final de NBB - comentou o ala.

Além do apoio de patrocinadores, o Vasco conta com uma apaixonada torcida. Os vascaínos abraçaram o projeto e comparecem em peso nas partidas em São Januário. O ala agradeceu ao apoio e fez um apelo para que os torcedores continuem marcando presença nos jogos do time.

- O carinho e a paixão que os torcedores do Vasco criaram com esse time é uma coisa muito bonita. Nossa energia é muito boa. Quase todos os jogos aqui lotados. Perdendo ou ganhando, eles empurram até o final. Foi visível que, no último jogo nosso, viram a nossa entrega, a gente acabou perdendo no detalhe, mas saiu daqui aplaudido pela temporada que fez. Então, espero que essa temporada não seja diferente, porque a gente precisa muito deles, a gente precisa desse fator casa, que faz muita diferença no NBB - finalizou Marquinhos.

O Vasco estreia no NBB contra o Flamengo, no dia 12 de outubro, às 17h (de Brasília), na quadra do Tijuca Tênis Clube. Antes, porém, a equipe viaja para Brasília para disputar o Torneio de Abertura, realizado pelo Novo Basquete Brasil. O cruz-maltino está no grupo B, junto com Minas e Caxias do Sul. O primeiro jogo será realizado nesta segunda-feira (30), às 17h30, contra o time gaúcho.