O Vasco deixou escapar a vitória ao empatar por 2 a 2 com o Ceará, mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Apesar do resultado frustrante, a atuação dos reforços recém-chegados oferece motivos para otimismo a sequência da temporada.

Entre os destaques estão os zagueiros Robert Renan e Carlos Cuesta, que deixaram boa impressão em campo. Titular desde o início da partida pela primeira vez, Robert começou atuando pelo lado direito da zaga, ao lado de Lucas Freitas. No segundo tempo, o técnico Fernando Diniz promoveu a estreia do colombiano Cuesta, que entrou aos 20 minutos no lugar de Lucas e assumiu a posição pela direita, permitindo que Robert fosse para a posição em que está mais acostumado a jogar, pelo lado esquerdo.

A dupla atuou junta pela primeira vez e, apesar do gol sofrido pela equipe nos acréscimos, demonstrou entrosamento e solidez. A expectativa é que ambos sejam titulares no clássico contra o Flamengo, já que Lucas Freitas está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na última partida.

Outro nome que começa a ganhar espaço é o também colombiano Andrés Gómez. Em apenas três partidas pelo clube, somando 78 minutos em campo, o atacante já contribuiu com duas assistências. A mais recente foi justamente contra o Ceará, quando disparou em velocidade pela direita, deixou o marcador para trás e cruzou rasteiro para Cuesta marcar. A primeira assistência veio em sua estreia, contra o Corinthians, pela 21ª rodada, ao fazer jogada pela esquerda e servir Rayan.

Apesar do tropeço em casa, o desempenho dos reforços nesta janela de transferências sinaliza uma possível virada de chave, especialmente no setor defensivo — um dos mais vulneráveis do Vasco até aqui no Brasileirão.

Na 15ª colocação, o time comandado por Fernando Diniz volta a campo no próximo domingo (21), às 17h30, para enfrentar o Flamengo no Maracanã, em um clássico que promete ser decisivo tanto para a moral da equipe quanto para a luta contra o rebaixamento.