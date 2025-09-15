O Brasileirão está mais próximo do fim do que do seu início. Sendo assim, a preocupação com o rebaixamento já começa a aparecer para clubes gigantes no cenário nacional. Durante edição do programa "Os Donos da Bola", o ex-jogador Neto analisou os favoritos ao rebaixamento.

- O Sport já caiu. Pra mim, dos clubes grandes, o que mais corre risco de cair para a série B do Brasileirão é o Grêmio. O Santos tem a Vila Belmiro, o Vasco tem uma torcida impressionante, o Atlético Mineiro tem um elenco melhor que todos os outros clubes que estão em situação complicada, o Internacional também é um pouquinho melhor que os outros - argumentou.

A situação do Grêmio no Brasileirão

Com a derrota para o Mirassol por 1 a 0 , o Grêmio permaneceu na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos — apenas três acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Tricolor Gaúcho terá pela frente o clássico Gre-Nal, domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Grêmio tem desfalque de peso para o Brasileirão:

Além da derrota, o Grêmio teve uma baixa significativa na tarde deste sábado (13). Braithwaite rompeu o tendão de aquiles da perna esquerda, passará por cirurgia e não jogará mais em 2025.

Braithwaite desfalacrá Grêmio na reta final do Brasileirão (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Classificação após a 23ª rodada

Flamengo - 50 pts

Palmeiras - 46 pts

Cruzeiro - 44 pts

Mirassol - 38 pts

Bahia - 36 pts

Botafogo - 35 pts

São Paulo - 35 pts

Bragantino - 31 pts

Corinthians - 29 pts

Fluminense - 28 pts

Ceará - 27 pts

Internacional - 27 pts

Atlético-MG - 25 pts

Grêmio - 25 pts

Vasco - 23 pts

Santos - 23 pts

Vitória - 22 pts

Juventude - 21 pts

Fortaleza - 18 pts

Sport - 11 pts

