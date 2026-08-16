Torcida do Vasco provoca Neymar antes de duelo com Santos Vasco enfrenta o Santos em São Januário em partida do Brasileirão

A torcida do Vasco preparou uma série de provocações para Neymar antes do confronto com o Santos, neste domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cruz-maltinos aproveitaram a presença do atacante para relembrar episódios envolvendo o jogador e o duelo entre as equipes na última temporada.

Entre as provocações preparadas pelos vascaínos estão máscaras de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, além de representações do próprio atacante chorando. Os itens foram exibidos pelos torcedores nas arquibancadas de São Januário e fizeram parte das provocações ao jogador antes mesmo do início da partida.

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Torcida relembra goleada do Vasco

Outra provocação foi planejada pela torcida do Vasco por meio de um bandeirão em referência à goleada por 6 a 0 sobre o Santos em 2025, no Morumbis. A reportagem do Lance! conversou com um integrante da torcida vascaína, que confirmou que o material havia sido preparado, mas ainda aguardava liberação da polícia para ser exibido.

No entanto, o bandeirão não apareceu na entrada das equipes em campo. Segundo o integrante da torcida, a arte preparada trazia uma imagem de Neymar chorando e fazia referência à declaração dada pelo atacante após a goleada do Vasco: "Maior vergonha da minha vida".

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Torcida do Vasco preparou uma provocação para Neymar (Foto: Mauricio Luz/Lance!)

Neymar também foi tietado antes da partida

Apesar das provocações, Neymar também foi alvo do carinho de parte dos torcedores na chegada do Santos a São Januário. Além do carinho dos torcedores presentes no local, a banda de militares que tradicionalmente acompanha a chegada do Vasco ao estádio estava no local, e, quando a delegação santista desembarcou, muitos se aproximaram da grade na tentativa de ver o atacante de perto, tirar fotos e conseguir algum contato com o jogador.

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