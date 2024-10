Flamengo x Vasco: quem venceu mais o Clássico dos Milhões?

Flamengo e Vasco é um dos maiores e mais conhecidos clássicos do futebol. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 18:24 • São Paulo

O confronto entre Flamengo x Vasco, conhecido como o Clássico dos Milhões, é um dos jogos mais aguardados do futebol brasileiro. A rivalidade entre esses dois gigantes do Rio de Janeiro é uma das maiores do país, e o clássico é conhecido por mobilizar multidões e por proporcionar momentos inesquecíveis. Desde o primeiro encontro entre as duas equipes, a disputa sempre foi acirrada e repleta de emoção.

No histórico do Flamengo x Vasco, o rubro-negro tem vantagem com 159 vitórias, enquanto o cruz-maltino venceu 132 partidas. Foram registrados 113 empates nesse duelo. Em termos de gols, o Flamengo também lidera, com 592 gols marcados, enquanto o Vasco anotou 544 gols.

A história do Clássico dos Milhões

O Flamengo x Vasco começou a ser disputado em 1923, e desde então, o clássico se tornou um dos mais importantes do futebol carioca e nacional. O apelido Clássico dos Milhões foi dado pelo grande apelo popular das duas equipes, que juntas possuem torcidas enormes e apaixonadas. O confronto é palco de jogos memoráveis, como a final do Campeonato Carioca de 1977, vencida pelo Vasco nos pênaltis, e a final de 2014, em que o Flamengo conquistou o título com um gol no último minuto.

Quem venceu mais o Clássico dos Milhões?

O Flamengo leva vantagem no número de vitórias no clássico, com 159 vitórias, enquanto o Vasco venceu 132 vezes. Os 113 empates também mostram como o duelo é equilibrado, sendo um dos mais imprevisíveis do futebol brasileiro. Flamengo x Vasco tem grande vantagem do rubro-negro.

Estatísticas de Flamengo x Vasco

Os números do Clássico dos Milhões mostram a grandeza deste clássico:

Vitórias do Flamengo: 159

Vitórias do Vasco: 132

Empates: 113

Gols do Flamengo: 592

Gols do Vasco: 544

A importância de Flamengo x Vasco para o futebol brasileiro

O Clássico dos Milhões vai além dos títulos e troféus. Ele é um duelo de gigantes, em que a rivalidade entre Flamengo e Vasco se traduz em grandes jogos e momentos inesquecíveis. Para os torcedores, cada clássico é uma final, e a vitória tem um valor imensurável. O Flamengo x Vasco é, sem dúvidas, um dos maiores clássicos do futebol mundial, sendo sinônimo de emoção e paixão.