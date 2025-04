Hugo Moura dispara contra árbitro de Vasco x Lanús: ‘Não deixou rolar’

Hugo Moura não ficou satisfeito com a arbitragem durante o empate em 0 a 0 do Vasco com o Lanús nesta terça-feira (22), em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em entrevista após a partida, o volante afirmou que o árbitro foi conivente com a "cera" dos jogadores da equipe argentina sobretudo no primeiro tempo. Antes, avaliou os resultados do Cruz-Maltino na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

— Concordo que a gente perdeu esses dois pontos no Melgar, mas com as circunstâncias dos jogos, com a altitude… pelo desempenho do jogo que a gente saiu na frente do placar duas vezes e ter tomado um empate lá, ficou um gostinho amargo. Mas só que a gente sabe da dificuldade que é jogar na altitude. E o resultado de hoje não convém com o que a equipe quis, a gente entrou com propósito de sair com os três pontos — disse Hugo.

— No primeiro tempo o jogo foi muito picotado, o juiz não deixou rolar. O adversário sempre caindo, o goleiro jogou a bola para dentro do gramado, e o juiz simplesmente não deu um cartão, não falou nada. No primeiro tempo, se teve 30 minutos de bola rolando, foi muito. Agora, não é botar desculpa, não, a gente sabe da importância que era esse jogo. A gente não saiu feliz pelo empate, mas agora é pontuar fora de casa, que é muito importante — completou o volante do Vasco.

continua após a publicidade

Falta de tempo para treinar

Hugo Moura demonstrou frustração com o pouco tempo de treino da semana. O Cruz-Maltino enfrentou o Flamengo no último sábado (19), três dias antes do empate com o Lanús nesta terça-feira (22). Ao mesmo tempo, comemorou os dias até a partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo (27), pelo Brasileirão.

— A gente tem que evoluir nos jogos, se conhecer melhor nos jogos. Porque, vou te falar, como a gente vai treinar, se a joga sábado e terça-feira? Hoje é o terceiro dia, então fica muito difícil para treinar. Um dia que, em muitos jogadores, bate o cansaço. A gente está passando por cima, deixando o cansaço de lado para dar nosso melhor. Mas não é colocar desculpa, não. Agora a gente vai ter esses dias para tentar treinar, fazer alguma coisa para estar sempre evoluindo. A gente precisa fazer um grande jogo contra o Cruzeiro para sair vencedor — comentou o jogador do Vasco.

continua após a publicidade

— Vamos ver o que o professor vai passar para gente. Acho que é mais vídeo, mais conversa do que treino. Porque a gente não tem muito tempo para treinar, mas isso não é desculpa. É a gente botar a cabecinha no lugar, ver o que a gente precisa evoluir, tomar as melhores decisões, para a gente encarar essa jornada fora de casa com vitória. A gente sabe que a gente precisa dar resposta quanto antes fora de casa. A gente precisa pontuar, precisa vencer e precisa jogar bem para dar sequência na temporada — concluiu Hugo Moura.

➡️ Vasco faz quatro no Flamengo e sai na frente na semifinal da Copa do Brasil sub-17