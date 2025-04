Atitude de Carille enquanto é xingado após Vasco x Lanús irrita torcedores

Vasco e Lanús, da Argentina, empataram em 0 a 0, no final da noite desta terça-feira (22), em São Januário. A partida era válida pela 3ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. Após o fim do jogo, a torcida vaiou e xingou Fábio Carille, que deixou o gramado correndo. A atitude do treinador irritou parte dos torcedores na web.

Com o empate, o Vasco desperdiça a chance de assumir a liderança do Grupo G da Sul-Americana. O Cruz-Maltino é o 2º colocado, com 5 pontos. O Lanús é o líder com a mesma pontuação.

Vasco e Lanús fizeram uma partida equilibrada durante o primeiro tempo. Os argentinos foram mais agressivos nos minutos iniciais. Inclusive, acertaram uma bola na trave aos 5 minutos, com Marcich. A melhor chance cruz-maltina foi só aos 46 minutos, com Nuno Moreira, que arriscou da entrada da área, e Losada fez uma boa defesa.

Se o torcedor do Vasco achou que a situação ia melhorar no segundo tempo, foi uma ilusão. O Vasco seguiu tentando pressionar o Lanús, ter volume de jogo, mas esbarrou nas próprias limitações. Sobretudo, na falta de criatividade. As substituições de Carille, que foi hostilizado em São Januário, não surtiram efeito e o Cruz-Maltino não conseguiu balançar a rede adversária. Os argentinos, por sua vez, sequer colocaram Léo Jardim para trabalhar na etapa final.

O que vem pela frente para o Vasco?

O Vasco joga no domingo (27), quando enfrenta o Cruzeiro, às 18h30, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Estádio Parque do Sabiá. Pela Sul-Americana, o Cruz-Maltino volta a campo somente no dia 7 de maio, quando encara o Puerto Cabello, na Venezuela.

