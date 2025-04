Vegetti avalia falhas do Vasco contra o Lanús: ‘Tomar melhor decisão’

Pablo Vegetti reconheceu erros do Vasco no empate em 0 a 0 com o Lanús-ARG nesta terça-feira (22), em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O argentino elogiou o adversário, mas afirmou que o Cruz-Maltino precisa tomar melhores decisões na parte final do campo.

— Acho que foi um jogo difícil, eles têm um bom time, muito fechado. Esperam que a gente perca a bola para poder sair no contragolpe. Acho que a gente faltou terminar melhor as jogadas. No metro final, acho que a gente podia ter terminado melhor, mas faz parte — disse Vegetti em entrevista à "ESPN" na saída de campo.

— Viemos de uma sequência de muitos jogos. Acho que no final o cansaço jogou contra a gente. Mas tem que tomar uma melhor decisão, a gente falhou lá na frente, no último toque, na jogada final. Mas, é isso, faz parte do futebol — completou o atacante.

Vasco x Lanús: como foi o jogo?

Vasco e Lanús fizeram uma partida equilibrada durante o primeiro tempo. Os argentinos foram mais agressivos nos minutos iniciais. Inclusive, acertaram uma bola na trave aos 5 minutos, com Marcich. A melhor chance cruz-maltina foi só aos 46 minutos, com Nuno Moreira, que arriscou da entrada da área, e Losada fez uma boa defesa.

Se o torcedor do Vasco achou que a situação ia melhorar no segundo tempo, foi uma ilusão. O Vasco seguiu tentando pressionar o Lanús, ter volume de jogo, mas esbarrou nas próprias limitações. Sobretudo, na falta de criatividade. As substituições de Carille, que foi hostilizado em São Januário, não surtiram efeito e o Cruz-Maltino não conseguiu balançar a rede adversária. Os argentinos, por sua vez, sequer colocaram Léo Jardim para trabalhar na etapa final.

Com o empate, o Vasco desperdiça a chance de assumir a liderança do grupo G e é o segundo colocado, com cinco pontos. O Lanús segue na liderança, com a mesma pontuação.