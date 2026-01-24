Vasco oficializa saída de jogador para a Europa

O Vasco anunciou, no início da tarde deste sábado (24), a saída do meio-campista Maxime Dominguez para o KS Cracóvia, da Polônia. O jogador suíço estava fora dos planos da comissão técnica de Fernando Diniz para a temporada de 2026.

- O Vasco da Gama informa que acertou a transferência do meia Maxime Dominguez ao KS Cracóvia, da Polônia. O clube deseja sucesso em seus futuros desafios profissionais - publicou o Vasco da Gama.

Maxime estava emprestado pelo Vasco ao Toronto FC, da Major League Soccer, dos Estados Unidos. Em São Januário, ele vinha sendo utilizado apenas de forma pontual, como na equipe alternativa que enfrentou o Nova Iguaçu.

Contratado em setembro de 2024, vindo do Gil Vicente, de Portugal, o meia suíço não conseguiu se firmar com a camisa cruz-maltina. Em busca de mais minutos em campo, acabou sendo emprestado ao Toronto. No futebol norte-americano, teve sequência e boa minutagem, mas a equipe optou por não exercer a cláusula de compra prevista em contrato, o que resultou em seu retorno ao Vasco.

De volta ao clube, Maxime seguiu sem perspectivas de aproveitamento e teve sua saída definida como parte do planejamento do departamento de futebol. A negociação com o Cracóvia se encaixa na estratégia da diretoria de enxugar o elenco e reduzir a folha salarial, visando maior equilíbrio financeiro e esportivo.

Ao todo, Maxime Dominguez disputou 15 partidas pelo Vasco, com um gol marcado e uma assistência no período em que vestiu a camisa do Gigante da Colina.

Maxime Dominguez com a camisa do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

