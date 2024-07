Apresentados pelo Vasco, Alex Teixeira e Souza mostram gratidão ao clube

Alex Teixeira vai vestir a camisa 90 e Souza usará o número 5 (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 19/07/2024 - 15:16 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 19/07/2024 - 17:11

Alex Teixeira e Souza foram apresentados pelo Vasco na tarde desta sexta-feira (19), em São Januário. Nas primeiras palavras no retorno, a dupla demostrou todo o amor e carinho pelo clube que abriu portas para ambos no mundo inteiro.

Para mim é um reencontro de 14 anos. Sempre desejei estar aqui, voltar. Sentia que no final do ano passado que de repente esse sonho nunca mais aconteceria. Mas Deus é tão bom que me deu a oportunidade de voltar agora junto com Alex e Philippe. Creio que existe uma virada de chave, a gente está pronto para participar disso tudo. Estou muito feliz, para mim é um sonho sendo realizado — disse Souza

Para mim uma sensação única, quando fala de Vasco é uma emoção muito grande. Fiquei seis meses fora só vendo os jogos pela televisão, Estou muito feliz de estar aqui novamente — afirmou Alex Teixeira

Famílias de Alex Teixeira e Souza compareceram na apresentação (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Souza se mostrou surpreso quando soube que Philippe Coutinho sugeriu seu nome junto ao de Alex Teixeira para o Vasco. O volante afirmou que nunca fez esse pedido ao meia-atacante.

- Temos que ressaltar e agradecer muito pela vida do Philippe porque nunca, diante de Deus, pedi para ele de alguma forma me sugerir. Nunca tínhamos conversado sobre isso - revelou o camisa 5. E completou:

- Em dezembro, quando fui embora, assinei por um ano e meio com o (Istambul) Basaksehir. Na minha mente, o ciclo também tinha acabado. Sinceramente fui bem triste, queria muito ajudar o clube de alguma forma. Segui minha carreira. Mas Deus é tão bom que nos deu essa oportunidade. A gente não pensava em voltar nesse momento porque não era uma opção do clube.

O Vasco volta a entrar em campo neste domingo (21). O Cruz-Maltino viaja até Belo Horizonte, onde enfrentará o Atlético-MG, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena MRV.

Marcelo Sant'Anna entregou as camisas 90 e 5 para Alex Teixeira e Souza, respectivamente (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE ALEX TEIXEIRA E SOUZA:

COMO PODEM AJUDAR AO VASCO?

Alex Teixeira

- Desejo continuar nessa crescente. Um mês atrás teve bastante polêmica, crise. Agora estamos em um momento diferente. É ter pés no chão, humildade e trabalho para no final do ano colher furtos.

Souza

- Eu passei por mercados, Turquia, Arábia, que são mercados alternativos. Falando de Turquia, apesar de não acompanharem, é um mercado muito competitivo. Muitos brasileiros que jogaram lá não se adaptaram. Ali eu consegui me portar muito bem, fiquei seis anos lá e acho que deixei um legado. A diferença é a idade (risos). Estou com 35, a idade muda, a gente tem algumas cicatrizes durante esse percurso. Mas a vontade de vencer continua a mesma, o espírito continua o mesmo. Como falei, acho que é o momento propício para voltar e colocar o Vasco ao lugar onde nunca deveria ter saído. Agora a gente vai, sim, ter dias melhores pela frente.

SAÍDA EM 2023

Alex Teixeira

- É uma longa história (risos). Não vou falar aqui agora, quero viver novos tempos, novas histórias. O que passou, passou.

- A sequência acho que foi opção do treinador. No dia a dia, eu treino forte, eu chego lá cedo, sou quase o último a sair. Vou trabalhar duro e, quando tiver oportunidade, vou demonstrar o meu valor.

CHATEAÇÃO DA TORCIDA

Souza

- Difícil falar do que passou. Eu no ano passado tinha o desejo de ficar, acabei não ficando. Mas o que importa é daqui para frente. Eu operei com o doutor Caldeira, estou em ótimas condições. Joguei alguns jogos no Basaksehir. Não consegui fazer pré-temporada, mas o importante é que estou mantendo uma intensidade nos treinos até alta demais. Estou feliz. Da mesma forma que venho para ajudar, com experiência, também estou aprendendo muito. Esses meninos me puxam para ser melhor. Para que a gente, juntos, consiga colocar o Vasco nas melhores colocações.

- Um mês atrás o torcedor estava ressabiado praticamente com o elenco todo. Passado um mês, eles têm outra visão. Futebol é isso, é resultado dentro de campo. Mas o que nunca faltou da minha parte é verdade e comprometimento. Não vou conseguir agradar todos o tempo todo. Tenho que conviver com isso e bola para frente.

POSIÇÃO PREFERIDA

Souza

- Nos últimos anos, atuei como primeiro volante. Já joguei como segundo, mas nos últimos tenho atuado como primeiro. Acho que essa subida de nível do elenco tem muito a ver com o que o Mateus e o Hugo têm feito. Para mim, os volantes são o cérebro do time. Eles têm feito ótimo trabalho. A competitividade só é boa para o clube. Vou respeitar, tenho muito que aprender, mas também vou aconselhá-los em algumas coisas para que o Vasco cresça. A minha vaidade hoje está de lado. Se eles estiverem bem, vou lutar para que eles continuem bem. O campeonato é muito grande, o importante é que o Vasco sempre mantenha o nível alto.

SENTIMENTO POR VOLTAREM JUNTOS

Alex Teixeira

- A gente viveu aqui uns 15 anos. Eu, Souza, Coutinho. É uma alegria muito grande voltar aqui. Essa conversa vem de anos já (risos). É importante a nossa volta, a gente conhece o Vasco como ninguém. Chegamos aqui com sete anos, o Souza, com oito. Sabemos o que é ser Vasco.

Souza

- Eu, como sou o mais bocudo de todos, acabei antecipando muito essa conversa (risos). É bom deixar claro aqui que nunca foi mentira, sempre foi um desejo voltar antes. O maior erro meu foi ter falado. Porque o desejo a gente pode ter, guarda, né? No momento certo a gente fala. Para mim, é um sonho realizado ter voltado. E não somente isso: ter voltado com o Alex e com o Coutinho. Eu fui único que morei aqui. É algo muito especial. Já voltei outras vezes para visitar, ver jogo, assistir treino. Mas voltar a vestir essa camisa é especial. Acho que o Vasco precisava resgatar esse DNA vascaíno. Já começou com Pedrinho e Felipe, pessoas que foram criadas aqui. Acho que muito tem sido resgatado. No vestiário eu vejo os olhos dos meninos olhando para o Philippe Isso não é normal. A minha cobrança vai ser sempre essa: a gente não pode tratar como normal a volta do Philippe, com a idade que ele tem, com a vontade dele. É algo especial e a gente tem que viver esse momento. A gente está ali no entorno, sempre ajudando. Os jovens estão precisando de bons exemplos. Estamos voltando vencedores por tudo aquilo que passamos na vida.

JOGO MARCANTE PELO VASCO

Alex Teixeira

- O meu é recente. Acho que, se não fossem aqueles dois gols contra o Operário, ninguém estaria aqui hoje (risos). Vou escolher esse jogo contra o Operário, que foi muito marcante.

PAYET

Alex Teixeira

- Eu falo com o Payet diariamente. Desde que saí daqui, falo com ele. Mando mensagem, mando força por causa da lesão, Quando cheguei lá, foi o primeiro que me deu um abraço, trocamos umas palavras em inglês. Ele está muito feliz.

Souza

- O brilho no rosto do Payet ao ver o Alex. Acho isso muito importante para ele como atleta. Está num país diferente, não fala a mesma língua. Deu para ver que ele deu uma alegrada.

ADMIRAÇÃO DAS CRIAS DO VASCO

Souza

- Em relação aos meninos, é difícil os meninos olharem para a gente com o Coutinho lá (risos). Mas a gente sempre tenta passar para eles a experiência, dar um alerta de posicionamento para que eles possam evoluir. Foi um sonho nosso que as pessoas mais velhas dessem esse apoio para a gente. Hoje podemos fazer isso para eles.