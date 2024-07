Diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana falou sobre refoços em coletiva de apresentação de Souza e Alex Teixeira. (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Dantas • Publicada em 19/07/2024 - 16:14 • Rio de Janeiro

Em coletiva de apresentação de Alex Teixeira e Souza, nesta sexta-feira (19), em São Januário, o diretor de futebol Marcelo Sant'Ana não passou ileso, e foi questionado sobre o interesse do Vasco no zagueiro colombiano Yerry Mina.

Com a saída de Gary Medel e lesão de João Victor, a busca por um zagueiro é uma das prioridades do Cruz-Maltino nesta janela de transferência. Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Souza já foram anunciados, resta apenas o atacante Emerson Rodriguez. Sobre a busca por mais reforços, o diretor de futebol respondeu com cautela:

– A gente conta hoje com 32 atletas no elenco profissional. A gente quer ter sempre o elenco mais competitivo possível. Quando a gente tem essa disputa sadia por posição, isso beneficia o Vasco. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que ter equilíbrio por causa da folha salarial, do investimento que é feito ao longo da temporada. Essa janela é uma janela mais de correção do que de montagem de elenco.

Ao ser questionado sobre o interesse do Vasco no zagueiro colombiano, o diretor de futebol desconversou em tom de brincadeira.

– Vamos curtir o momento primeiro aqui. A gente precisa ter uma respirada nos anúncios. A gente estava vindo de uma sequência de anúncios tão bonita que daqui a pouco até eu estava chorando já. - disse em tom de brincadeira.

Zagueiro atuou na Copa América 2024 e atualmente defende o Cagliari Calcio, da Espanha. (Foto: Divulgação/Yuri Cortez/AFP)

Em entrevista para a imprensa nesta sexta-feira (19), o jogador comentou sobre os rumores de um possível retorno ao futebol brasileiro. Mina tem passagem pelo Palmeiras entre 2016 e 2017.

– Não, não é segredo que muitas seleções brasileiras estão interessadas, mas estou tranquilo, estou tranquilo no momento. O Cagliari exerceu a opção de compra, então estou tranquilo, esperando para ver o que meu representante André me conta e vou aproveitar as férias. Neste momento estou no modo 'desligado'.

O zagueiro tem contrato com o clube italiano até 30 de junho de 2025, o que torna a negociação mais difícil. As opções estão sendo consideradas, mas a prioridade do jogador é permanecer na Europa, segundo o jornalista colombiano Pipe Sierra.

Com 43 jogos pela seleção colombiana, Mina tem 1,95m de altura, está com 29 anos e acumula passagens também por Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, Palmeiras, Barcelona, Everton e Fiorentina.