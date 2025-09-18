Goleiro da base assina contrato profissional com o Vasco

O Vasco da Gama assinou contrato profissional com o goleiro Marcão, de apenas 19 anos. Natural de Montes Claros (MG), o jovem atleta assinou seu primeiro vínculo profissional com o clube em julho de 2025, com duração até janeiro de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Vasco tem sequência importante contra times do topo da tabela do Brasileirão

Formado nas categorias de base do Atlético Mineiro, onde chegou aos 11 anos, Marcão traz consigo não apenas talento, mas também uma história marcada por superação, dedicação e apoio familiar. Influenciado pelo pai, Everaldo — ex-goleiro profissional e treinador licenciado pela CBF — o jovem sempre teve o gol como destino.

- O gol sempre me atraiu, sempre foi minha primeira opção. Assistia aos DVDs do meu pai e sonhava em ser goleiro também. Ele acabou se tornando meu maior incentivador e primeiro treinador - contou Marcão.

continua após a publicidade

➡️ Vasco tem sequência importante contra times do topo da tabela do Brasileirão

Sua trajetória começou em um projeto social da própria família, voltado a tirar crianças e adolescentes de situações de vulnerabilidade. Depois de passar por escolinhas de futebol, ingressou na base do Atlético Mineiro, onde aprendeu não só fundamentos técnicos, mas também a lidar com a pressão do ambiente competitivo.

- A base é bem complexa, muita competição, insegurança e cansaço. O maior desafio é manter o foco, treinar muito e não perder o objetivo - relembra o goleiro.

continua após a publicidade

Marcão chegou ao Vasco em 2024 vindo do Atlético-MG (Foto; Reprodução/Instagram)

➡️ Vasco flerta com sua pior seca de vitórias em São Januário na Era dos pontos corridos

Em julho de 2024, Marcão chegou ao Vasco da Gama e, rapidamente, adaptou-se à rotina do clube carioca. Desde então, vem sendo observado com atenção pela comissão técnica devido à sua postura profissional e qualidade técnica.

Descrevendo-se como um goleiro com boa participação nas saídas de bola e transições rápidas, Marcão tem referências importantes para seu estilo de jogo:

- No Brasil, admiro o Léo Jardim, o Everson e o Fábio. No exterior, gosto muito do Neuer, do Courtois e do Buffon.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com os olhos voltados para o futuro, o goleiro não esconde o sonho de alcançar voos mais altos com a camisa cruzmaltina.

- Quero fazer excelentes jogos, conquistar títulos, aprimorar cada dia mais e subir para o time profissional, honrando a camisa do clube e dando alegria à torcida.