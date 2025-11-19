O Vasco tem um duelo importante nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz lida com desfalques importantes, mas também contou com um "reforço" inesperado para montar a equipe.

A principal baixa está na defesa: Carlos Cuesta segue com a seleção colombiana, assim como o atacante Andrés Gómez. Além deles, o lateral-direito Paulo Henrique também está a serviço da Seleção e, para complicar ainda mais, cumpre suspensão após o cartão vermelho recebido contra o Juventude.

Diante do cenário, a solução encontrada por Diniz deve ser repetir uma alternativa que já funcionou. O volante Hugo Moura deve atuar novamente como zagueiro, função que desempenhou bem na vitória por 4 a 3 sobre o Vitória, a última partida em que Cuesta esteve ausente.

No ataque, a tendência é que Rayan seja deslocado para a ponta, enquanto Vegetti reassume o comando ofensivo na vaga deixada por Andrés Gómez.

Rayan comemora seu gol ao lado de Vegetti em jogo do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Apesar dos desfalques, o Vasco poderia ter problemas ainda maiores. O lateral Puma Rodríguez, que foi convocado por Marcelo Bielsa para defender o Uruguai nesta Data Fifa, acabou liberado pelo treinador uruguaio e estará à disposição para o confronto em Porto Alegre. A presença do jogador garante estabilidade ao setor, evitando uma improvisação que já era considerada nos bastidores.

No meio-campo, Fernando Diniz tem uma dúvida importante: Thiago Mendes e Tchê Tchê disputam a vaga ao lado de Hugo Moura e Barros. A definição deve acontecer momentos antes do jogo, dependendo da estratégia escolhida pelo treinador.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes (Tchê Tchê), Barros e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

