Brasileirão: IA aponta resultado de Grêmio x Vasco com polêmica

Grêmio e Vasco vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é importante na briga por uma vaga na Libertadores de 2026, e uma inteligência artificial apontou o resultado do confronto.

De acordo com a previsão do ChatGPT, a torcida do Grêmio terá motivos para comemorar após o jogo com o Vasco. O time da casa vencerá na Arena do Grêmio com direito a uma polêmica de arbitragem no segundo tempo.

A inteligência artificial apontou que o Grêmio vai vencer o Vasco por 2 a 0, com dois gols marcados no segundo tempo. Carlos Vinicius abrirá o placar e Cristaldo vai fechar a conta no jogo importante do Brasileirão. O segundo gol do Tricolor seria polêmico de acordo com o ChatGPT, já que o meia do Grêmio levaria a bola com a mão.

Se a previsão da IA se concretizar, o Grêmio vai chegar aos 43 pontos e ultrapassará o Vasco, que soma 42. Atualmente na 14° posição, o Tricolor Gaúcho pode subir três degraus na tabela dependendo de outros resultados.

Vasco venceu o Grêmio no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Como chegam Grêmio e Vasco para o duelo

O Grêmio chega pressionado, ocupando a 14ª colocação com 40 pontos e vivendo uma sequência de três jogos sem vencer, sendo duas derrotas e um empate. O técnico Mano Menezes trata o confronto como decisivo para a retomada da boa fase e para afastar o time de vez da zona de rebaixamento. Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (18).

Do outro lado, o Vasco também tenta reencontrar o caminho das vitórias após acumular três derrotas consecutivas, justamente depois de emendar uma sequência positiva de quatro triunfos seguidos. A equipe comandada por Fernando Diniz vê no duelo contra o Grêmio uma oportunidade de reagir e voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores.