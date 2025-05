AO VIVO: assista à apresentação de Fernando Diniz no Vasco

Nesta quinta-feira (15), Fernando Diniz foi apresentado como novo técnico do Vasco para a sequência da temporada. Ele concede entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa para falar sobre sua segunda passagem. Assista ao vivo:

continua após a publicidade

Fernando Diniz estreou com derrota

O Vasco perdeu para o Lanús por 1 a 0, na noite da última terça-feira (13), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. Carrera foi o autor do único gol da partida. Com a derrota, o Vasco se complicou na Sul-Americana. O Cruz-Maltino estacionou nos 5 pontos, mas desceu para a terceira posição na classificação do Grupo G, já que o Melgar venceu o Puerto Cabello.

Agora o Vasco precisa, obrigatoriamente, vencer o Melgar na última rodada para ao menos avançar aos playoffs de oitavas de final. O Cruz-Maltino não tem mais chances de se classificar diretamente para as oitavas de final, uma vez que o Lanús não pode mais ser alcançado.

continua após a publicidade

➡️Jornalista define missão de Diniz com Coutinho no Vasco: ‘Me chama atenção’