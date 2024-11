Jogo do Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confira as informações do jogo do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Vasco encara o Fortaleza por partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Gigante da Colina venceu a partida contra o rival deste sábado pelo placar de 2 a 0. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere.

Vasco e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão; veja tudo sobre o jogo de hoje (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco da Gama chega para o jogo de hoje após perder o clássico contra o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 3 a 0. Nas últimas cinco partidas pela competição, o Gigante da Colina tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. Com isso, a equipe carioca ocupa a nona posição, com 43 pontos somados.

Já o Fortaleza vem para esta partida após ter vencido o Juventude, pelo placar de 3 a 0, na última rodada que realizou pela competição nacional. Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, a equipe cearense possui duas vitórias, dois empates e uma derrota, somando no total 60 pontos, ocupando a terceira colocação no campeonato.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fortaleza e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Vasco

Brasileirão Série A - 33ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 09 de novembro, 19h

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Fortaleza e Vasco

Fortaleza

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules, Martinez; Marinho, Lucero, Moisés - Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Desfalques: Equipe não tem desfalques confirmados.

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Coutinho; Puma Rodriguez, Emerson Rodriguez, Vegetti - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: Estrella, JP, David, Payet e Adson (Lesionados); João Victor (Suspenso).