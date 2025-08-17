Marcelo Teixeira projeta duelo do Santos contra o Vasco: ‘Um adversário difícil’

O Santos entra em campo neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis, para enfrentar o Vasco, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Separados por cinco pontos na tabela, as duas equipes buscam melhorar suas colocações na competição. O Cruz-Maltino, no entanto, chega pressionado, já que ocupa a primeira posição dentro da zona de rebaixamento.

Durante evento realizado no último sábado (16) na sede da principal torcida organizada do Santos, o presidente Marcelo Teixeira falou sobre a expectativa para o confronto.

— A expectativa é muito boa para o jogo contra o Vasco. Já tivemos mais de 50 mil ingressos vendidos. A renda é importante, mas, acima de tudo, a festa que a torcida santista pode proporcionar no Morumbis. O Santos vem de dois resultados positivos, e o Vasco é um adversário muito difícil, que mesmo com sua grande tradição luta para deixar a zona de rebaixamento. Mesmo como mandante, sabemos que será um jogo complicado. Estamos concentrados e bem preparados. Esperamos uma grande festa, mas precisamos entrar em campo com foco total e, necessariamente, fazer uma boa apresentação — afirmou o presidente.

Marcelo Teixeira também falou sobre a expectativa de ver o Santos novamente em uma competição internacional, algo que não acontece desde 2023.

— Procuramos os três pontos que podem recolocar o Santos em outra posição, com o objetivo de lutar por uma vaga em torneio internacional. Acredito que, por ser um jogo em casa, o Santos tem essa chance, mas não entramos como favoritos. O grupo está muito preparado. Trabalhou bem durante a semana, ciente das dificuldades da partida, mas queremos vencer para reposicionar o clube entre os protagonistas do campeonato — afirmou Teixeira.

O que está em jogo para o Santos?

O Santos respira mais aliviado no Campeonato Brasileiro. O time soma cinco pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e ainda tem um jogo a menos na competição.

A equipe se fortaleceu após a vitória de virada sobre o Cruzeiro, no Mineirão, um dos líderes do torneio. O resultado garantiu a permanência do técnico Cléber Xavier no comando e aumentou a confiança da diretoria em seu trabalho.

A expectativa é de que Neymar volte a ser o protagonista no Morumbis, estádio onde coleciona boas lembranças vestindo a camisa azul-turquesa do Santos. O camisa 10 deve disputar sua sétima partida consecutiva atuando durante os 90 minutos.

O duelo também marcará o reencontro de grandes amigos do futebol. Neymar enfrentará Philippe Coutinho pela primeira vez em solo brasileiro. Companheiros de Seleção por muitos anos, os dois devem ser os principais protagonistas do espetáculo aguardado por mais de 52 mil torcedores no Morumbis.

