Adson, jogador do Vasco, durante partida contra o Fluminense, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 28/08/2024 - 21:03 • Rio de Janeiro

O atacante Adson não deve mais atuar pelo Vasco nesta temporada. Em avaliação médica nesta quarta-feira (28), foi constatada uma fratura da tíbia do jogador por estresse, e o mesmo optou por passar por cirurgia para corrigir a lesão. A informação foi confirmada pelo Lance!

➡️ Vasco na briga por uma vaga na Libertadores? Simule os próximos jogos do Cruz-Maltino

➡️Com celulite facial, David pode ficar fora do jogo de ida da Copa do Brasil

Segundo o técnico Rafael Paiva, o jogador já estava jogando no sacrifício nas últimas partidas. A cirurgia acontecerá em cerca de um ou dois meses. Enquanto isso, o atleta ficará em processo de recuperação.

Existia a possibilidade de uma sequência do tratamento nos intervalos dos jogos, com chance pequena de fratura completa. Porém, o tratamento conservador é longo e com possibilidade pequena de cicatrização. Por isso, o atleta optou pelo processo cirúrgico.

Apesar de ter sido substituído durante o intervalo na partida contra o Athletico-PR, o atacante terminou o primeiro tempo sem queixas aparentes. O camisa 28 vem de uma sequência intensa, já são seis jogos começando como titular. Há três meses, o jogador chegou a sentir o joelho na partida contra o Vitória, em maio, mas não foi constatada lesão.

Adson, jogador do Vasco, em partida em São Januário. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após a partida, Rafael Paiva falou sobre a substituição do jogador e revelou que o atacante tem jogado no sacrifício.

- Adson tem jogado no limite de dor um pouco maior do que o normal, ali na canela. Tem jogo que sente menos, consegue desenvolver bem e fica até o fim. Hoje, sentiu um pouco mais, estava dolorido, terminou o primeiro tempo mancando. Não quis correr o risco de esperar para ver o que vai acontecer. Mas sabendo que tem qualidade para entrar. O Rayan entrou bem, fica esse saldo positivo de ter mais jogadores que podem mudar o jogo, a cara do jogo, mas não acredito que o Adson vá preocupar.

Com uma previsão de volta de três a quatro meses, é muito difícil que o atacante retorne à equipe ainda em 2024. Adson se torna mais um na lista de desfalques do Vasco para a partida contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil: Coutinho (Covid-19), David (celulite facial) e PH (suspenso) também estão fora do confronto.

Provável escalação:

Léo Jardim, Puma Rodríguez, João Victor, Maicon, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Jean David, Emerson Rodríguez e Vegetti.

Camisa Oficial Kappa Vasco I 2024 Camisa Oficial Kappa Vasco I 2024 Aproveite para comprar a camisa deste ano do Gigante. Todos os tamanhos disponíveis na FutFanatics! A partir R$ 349,90