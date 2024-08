David, jogador do Vasco, durante partida contra o Atletico-GO, no Antonio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Nesta segunda-feira (26), o Vasco divulgou que Philippe Coutinho e David estão fora da partida contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. O meia foi diagnosticado com Covid-19, mas o que chamou a atenção, foi o motivo do desfalque do camisa 7: celulite facial.

Mas afinal, o que consiste a doença? O Lance! procurou uma especialista para entender quanto tempo David pode desfalcar o Cruz-Maltino.

A celulite é uma infecção bacteriana que pode acometer diferentes locais do corpo humano, dentre eles a face. Geralmente é ocasionada por bactérias que vivem no próprio organismo, como o Staphylococcus e Streptococcus. Sua contaminação pode ocorrer por lesões de pele, trauma, má higiene, entre outros.



Os sinais da celulite incluem inflamação local, com vermelhidão e edema, dor e dificuldade para abrir e movimentar o olho, visão dupla, e, em casos mais severos, pode resultar na perda da visão. Depois de se estabelecerem no organismo, podem se multiplicar rapidamente, causando os primeiros sinais como vermelhidão, inchaço, calor e dor na área afetada, além de febre e mal-estar.

David comemora com contra o Criciúma pela 23ª rodada do Brasileirão. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O tratamento consiste no uso de antibióticos sensíveis, e o tempo de recuperação pode variar em cerca de sete à 10 dias. Com isso, David deve perder a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, já na próxima quinta-feira (29), assim como Philippe Coutinho.

