menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco está definido para enfrentar o Botafogo; veja escalação

Equipes se enfrentam em São Januário

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
17:07
fernando diniz vasco chapecoense
imagem cameraFernando DIniz na partida entre Vasco x Chapecoense (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco está escalado para enfrentar o Botafogo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Mesmo com a classificação já confirmada, o Gigante da Colina entra em campo com força máxima, com os titulares.

continua após a publicidade

Recuperado de uma lesão no pé esquerdo, Paulo Henrique retorna aos relacionados e estará a disposição de Fernando Diniz

Com isso, o Cruz-Maltino vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Fernando Diniz Vasco Flamengo
Diniz durante jogo do Vasco (Foto: Ddelmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

A bola rola às 18h (de Brasília), em São Januário.

➡️ Aposte na partida entre Vasco!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Veja mais sobre Vasco x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias