Vasco está definido para enfrentar o Botafogo; veja escalação
Equipes se enfrentam em São Januário
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco está escalado para enfrentar o Botafogo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Mesmo com a classificação já confirmada, o Gigante da Colina entra em campo com força máxima, com os titulares.
Ex-Flamengo, Juninho se destaca, mas Pumas cede empate a gol de ex-Vasco no México
Futebol Internacional
Botafogo altera lista de relacionados para jogo com o Vasco após pressão da Ferj
Futebol Nacional
Vale título! Vidente aponta resultado de Vasco x Botafogo no Carioca
Fora de Campo
Recuperado de uma lesão no pé esquerdo, Paulo Henrique retorna aos relacionados e estará a disposição de Fernando Diniz
Com isso, o Cruz-Maltino vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
A bola rola às 18h (de Brasília), em São Januário.
➡️ Aposte na partida entre Vasco!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja mais sobre Vasco x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias