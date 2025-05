Fifa retira punição ao Vasco, que fica liberado para contratar jogadores

O Vasco foi comunicado pela Fifa nesta terça-feira (27) sobre a suspensão do "transfer ban" aplicado no último dia 19, como punição por dívida com o Nantes, da França. Por estar em processo de recuperação judicial, o clube não pode efetuar pagamentos a credores neste momento e recorreu da decisão original, conseguindo revertê-la.

— O Vasco da Gama SAF informa que nesta data foi notificado pela FIFA sobre a suspensão do registration ban que havia sido aplicado em decorrência de procedimento interposto pelo Nantes. Tal decisão se baseia no fato do clube estar em processamento regular de recuperação judicial — informou o Cruz-Maltino.

Entenda o caso

Na última semana, o Gigante foi incluído na lista de "transfer ban" da Fifa, o que impediria o time de contratar jogadores nas próximas três janelas de transferências. A punição fora aplicada pela entidade por processo movido pelo Nantes, que cobra pagamentos pelo atacante Adson.

O jogador foi contratado pelo Vasco junto à equipe francesa por 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões na época), em janeiro do ano passado. Desde então, foram 47 jogos, com quatro gols e uma assistência.

