Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 26/05/2024 - 19:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Fernando Prass é mais um ex-jogador do Vasco que vive a expectativa do retorno de Philippe Coutinho. Para o goleiro, o momento de resgate do clube pede uma figura como o meia-atacante. Confira no player acima.

Fernando Prass torce pelo retorno de Coutinho (Foto: Alexandre Loureiro/Lancepress!)

Se isso acontecer é sensacional. Tem uma identificação com o clube. Nesse momento de resgate seria importantíssimo uma figura como ele — declarou Fernando Prass. E emendou:

- No dia a dia não tem como falar porque a gente está falando do Philippe Coutinho de anos atrás. Com certeza ele mudou e voltou com outro peso. Mas é um talento incrível.

Philippe Coutinho já está no Brasil. O meia-atacante antecipou as suas férias e ainda marcou presença no casamento do atacante Matheus Cunha. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na sexta-feira (24), no Aeroporto do Galeão.