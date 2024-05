Diego Souza sobre possível volta de Coutinho ao Vasco: ‘Até eu estou empolgado’

Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 26/05/2024 - 19:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Não são só os vascaínos que estão empolgados com a possível volta de Philippe Coutinho. Diego Souza, ex-jogador do Vasco, também é um dos personagens que está animado com o retorno do "Pequeno Mágico". Confira no player acima.

Diego Souza está empolgado com a volta de Coutinho (Foto: Alexandre Loureiro/Lancepress!)

Até eu estou empolgado. Claro que a gente quer que o Coutinho jogue no Vasco. Todo mundo sabe da qualidade dele. Espero que ele venha. Espero que isso aconteça e ele eleve o patamar da equipe — afirmou Diego Souza.

- Muito legal reencontrar amigos. Tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é muito triste e a gente poder fazer o que a gente gosta: jogar futebol e poder ajudar as pessoas que precisam de verdade. Fico muito feliz de poder participar - disse o ex-atacante do Vasco após o "Futebol Solidário".

Philippe Coutinho está próximo de acertar o retorno ao Vasco (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Philippe Coutinho já está no Brasil. O meia-atacante antecipou as suas férias e ainda marcou presença no casamento do atacante Matheus Cunha. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na sexta-feira (24), no Aeroporto do Galeão.