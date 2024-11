Presidente do Vasco, Pedrinho retrucou as declarações de Ramón Díaz, técnico do Corinthians. Em entrevista coletiva após a demissão de Rafael Paiva, o presidente disse que se o treinador argentino ressurgiu no futebol, "foi graças à torcida do Vasco".

- Com relação ao Ramón, está na Justiça. Eu tenho muita dificuldade de lidar com ingratidão, e ele não pode se achar maior do que o Vasco. Nem ele, nem o filho dele. Como as outras pessoas não podem se achar melhor do que as outras instituições. A questão ética foi quebrada naquela fala dele. Ele pode achar aquilo, é um direito dele, mas o que a torcida fez por ele aqui deveria exaltar eternamente. Porque se ele ressurgiu no futebol agradeça à torcida do Vasco, porque foi grata e justa com ele.

- Com certeza ele não sabe o tamanho do Vasco, por isso falou aquela besteira que ele falou. E por isso que ele fez algumas coisas aqui. Ele não sabe o tamanho da torcida do Vasco. E, se ele acredita em algumas pesquisas, ele está muito enganado do que é o clube.

Ramón Díaz deu uma declaração polêmica envolvendo seu ex-clube (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que disse Ramón Díaz sobre o Vasco?

Às vésperas da partida entre os clubes, pelo Campeonato Brasileiro, Ramón Díaz cravou que o "Corinthians é muito maior". Depois, o técnico argentino voltou atrás e disse que "não faltou respeito com o Cruz-Maltino".

- Primeiro que em nenhum momento faltei respeito ao Vasco, pelo contrário. Foi o clube que nos deu a chance de vir ao Brasil, que estava em uma situação muito complicada. É difícil jogar contra o rebaixamento, e nos receberam bem. Algumas coisas eu não gostei, isso faz parte do jogo.