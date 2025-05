*Em atualização

Felipe Loureiro, técnico interino do Vasco, pediu desculpas aos torcedores após a derrota na Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (7), o Cruz-Maltino foi goleado pelo Puerto Cabello e perdeu pela primeira vez para um clube venezuelano na história.

continua após a publicidade

- Temos que pedir desculpa ao nosso torcedor. Um jogo para se esquecer. Faltou muita atitude dentro de campo. Muitos erros individuais e isso acabou prejudicando. É um jogo para ser esquecido. O Puerto Cabello ganhou na atitude. Tomamos gol na bola parada, enfim… Realmente, a maioria dos jogadores muito abaixo do que podem render - lamentou Felipe.

Na maioria das respostas, Felipe jogou a responsabilidade na "falta de atitude" e nos "erros individuais". Na visão do técnico interino do Vasco, esses foram os principais fatores para que a equipe pudesse sair com uma vitória da Venezuela.

continua após a publicidade

- Era um jogo muito importante para o confronto direto, mas faltou muita atitude da equipe. O Puerto Cabello teve muito mais atitude e tivemos muito mais erros individuais. Isso acabou prejudicando. A gente conseguiu empatar e depois a equipe se desorganizou. O que prejudicou a gente foi a atitude da equipe como um todo e os erros individuais - analisou o interino do Vasco. E voltou a pedir desculpas:

- Por ter sido criado no Vasco, dói muito. Não esperávamos esse placar e viemos aqui buscar a vitória. Mas a equipe da Venezuela teve muito mais atitude e vontade dentro de campo. Alguns erros individuais prejudicaram. O que a gente tem que fazer é se organizar e pedir desculpas ao torcedor. Perder ou ganhar faz parte. Da maneira que aconteceu é muito ruim. Só temos que pedir desculpas.